Reč je o čuvenim Meblo Guzzini lusterima iz sedamdesetih godina, koji zbog svog prepoznatljivog dizajna postižu sve veće cene na tržištu polovnih i vintage predmeta. Ove svetiljke nastale su zahvaljujući saradnji jugoslovenske fabrike Meblo iz Nove Gorice i italijanskog dizajnerskog brenda Harvey Guzzini, jednog od najpoznatijih proizvođača moderne rasvete tog vremena. Njihovi modeli brzo su postali simbol tadašnjeg futurističkog, takozvanog "Space Age" stila, koji je sedamdesetih godina bio izuzetno popularan.

Lusteri su izrađivani od kvalitetnih materijala poput akrila, metala, hroma i karakteristične opalne plastike u narandžastim, belim i braon tonovima. Upravo zbog tog upečatljivog izgleda danas su veoma traženi među kolekcionarima i ljubiteljima retro enterijera.

Koliko danas vrede?

Interesovanje za originalne Meblo Guzzini lustere poslednjih godina značajno je poraslo, pa se njihova cena kreće od nekoliko stotina evra do čak 800 evra, u zavisnosti od modela, očuvanosti i originalnih delova.

Osim plafonskih lustera, tražene su i podne i stone lampe iz iste kolekcije, čije se cene najčešće kreću između 100 i 400 evra. Zbog toga mnogi savetuju da pre nego što bacite stare stvari iz podruma ili sa tavana, dobro proverite šta imate. Predmeti koji su nekada bili sasvim uobičajeni u jugoslovenskim domovima danas su postali vredni kolekcionarski primerci.

Razlog njihove popularnosti nije samo nostalgija. Vintage nameštaj i rasveta iz sedamdesetih ponovo su u trendu, pa se originalni primerci sve češće mogu videti u moderno uređenim stanovima, restoranima i hotelima, gde predstavljaju upečatljiv dekorativni detalj.