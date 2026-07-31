Reč je o posebnom keramičkom premazu koji se tokom proizvodnje trajno ugrađuje u staklo i ima važnu zaštitnu ulogu.

Njihov zadatak je da pomognu ravnomernijoj raspodeli toplote i smanje razliku u temperaturi između vrele sredine stakla i hladnijih ivica. Na taj način smanjuje se naprezanje materijala i rizik od pucanja usled velikih temperaturnih razlika.

Ako bolje pogledate vrata rerne, primetićete da su tačkice gušće raspoređene uz ivice, gde prelaze u gotovo neprekidnu crnu traku. Takav raspored nije slučajan - upravo on doprinosi postepenom prelazu između toplijih i hladnijih delova stakla.

Stručnjaci upozoravaju i na jednu naviku koju mnogi imaju nakon pečenja. Umesto da vrata rerne ostanu širom otvorena kako bi se uređaj brže ohladio, preporučuje se da se rerna hladi sa zatvorenim vratima. Kod većine modernih modela ventilator nastavlja da radi i nakon isključivanja, pa postepeno snižava temperaturu bez potrebe za dodatnim otvaranjem.

Otvorena vrata omogućavaju da vruća para izlazi direktno prema kuhinjskim elementima, što vremenom može dovesti do oštećenja njihovih površina, naročito ako se rerna nalazi između ormarića.

Još jedna greška koju treba izbegavati jeste brisanje vrućeg stakla mokrom krpom. Nagla promena temperature može izazvati takozvani termički šok, koji povećava rizik od pucanja stakla. Zbog toga je najbolje sačekati da se vrata rerne potpuno ohlade, pa ih tek onda očistiti.

Iako su crne tačke veoma izdržljive i ne mogu da se skinu pranjem, ukoliko primetite da su izgrebane ili da je staklo napuklo, preporučuje se pregled uređaja kako bi se izbegla dalja oštećenja i bezbednosni rizici.