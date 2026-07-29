Kompanija Dizni priprema povratak kultnog božićnog filmskog serijala "Sam u kući", a u centru planova ponovo je Mekoli Kalkin. Prema tvrdnjama američkog novinara Metjua Belonija, glumac je već razgovarao sa čelnicima studija o mogućem novom filmu, a Dizni čini sve kako bi ga ubedio da se vrati ulozi Kevina Mekalistera.

Beloni je u podkastu "The Town" rekao da je Kalkin viđen u studiju Volt Dizni u Berbanku u Kaliforniji, gde je sa izvršnim direktorima razgovarao o oživljavanju serijala.

„Dobio sam informaciju da se u Diznijevom studiju dogodilo nešto veoma zanimljivo, Mekoli Kalkin bio je tamo. Već je ranije govorio da ima ideju za novi nastavak Sam u kući, a Dizni je zbog toga izuzetno zainteresovan“, rekao je Beloni.

Dizni spreman na sve da ga vrati

Prema njegovim rečima, Dizni je spreman da bude veoma fleksibilan kako bi pridobio glumca da ponovo snima taj film. Navodno su mu ponudili mogućnost da snimi i svoj autorski projekat ukoliko pristane da se vrati u novi nastavak "Sam u kući".

„Nude mu još jedan film, mogao bi da snimi projekat koji mu je posebno važan ako pristane da snimi i novi Sam u kući. I imaju zaista dobru ideju“, rekao je Beloni.

Dodao je da izvori upoznati sa planovima tvrde da je koncept za novi film „zaista odličan“ i da Dizni veruje da bi povratak franšize bio veliki uspeh. Filmovi iz serijala i danas svake godine tokom božićnih praznika beleže ogromnu gledanost na striming platformama.

„Možda se to neće dogoditi, ali mislim da hoće. Ulažu velike napore da ga pridobiju“, rekao je Beloni za piše Dejli Mejl.

Predstavnici Diznija i Mekolija Kalkina za sada nisu komentarisali ove navode.

Kalkin već ima ideju za nastavak

Kalkin je prošlog novembra, na događaju "A Nostalgic Night with Macaulay Culkin", otkrio da nije potpuno odbacio mogućnost povratka ulozi Kevina Mekalistera.

„Ne bih bio potpuno protiv toga, ali sve bi moralo da bude urađeno kako treba“, rekao je tada.

Prema pisanju magazina Varajeti, glumac je tom prilikom predstavio i svoju ideju za radnju novog filma. Zamislio je Kevina kao udovca ili razvedenog oca koji sam odgaja dete.

„Previše radim i ne posvećujem dovoljno pažnje svom detetu. Ono se naljuti na mene, a onda ja ostanem zaključan ispred kuće“, ispričao je.

U njegovoj verziji priče uloge su potpuno zamenjene. Kevinov sin ne želi da ga pusti nazad u kuću, već upravo on postavlja zamke svom ocu.

Kultna božićna franšiza

Mekoli Kalkin proslavio se ulogom Kevina Mekalistera u filmu "Sam u kući" iz 1990. godine, u kojem je igrao zajedno sa Džoom Pešijem, Danijelom Sternom, Ketrin O'Harom, Džonom Herdom i Džonom Kendijem.

Ulogu je ponovio dve godine kasnije u filmu "Sam u kući 2: Izgubljen u Njujorku", ali nije učestvovao ni u jednom od četiri kasnija nastavka franšize.

U prva dva filma pojavio se i njegov mlađi brat Kiran Kalkin, koji je tumačio Kevinovog brata Fulera. Beloni je kroz šalu rekao da je danas upravo Kiran „najtraženiji član porodice Kalkin“, nakon što je poslednjih godina osvojio nagradu Emi za seriju "Naslednici" (Succession) i Oskara za film "A Real Pain". Zbog toga nije isključeno da bi se i on mogao pojaviti u eventualnom novom nastavku.

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