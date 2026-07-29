Princ i princeza od Velsa podelili su na Instagramu niz porodičnih i poslovnih fotografija koje su obeležile njihovo leto.

Jedna od najupečatljivijih fotografija je svakako ona princa Vilijama (44) i supruge Kejt Midlton (44) na kojoj sede na travi sa svoje troje dece, princem Džordžom (13), princezom Šarlot (11) i princem Luisom (8).

- Letnji osvrt! Hvala svima koji su poslednjih nekoliko meseci učinili tako posebnima - stoji u potpisu objave u kojoj se nalazi i video princa Vilijama sa dokumentaristom ser Dejvidom Atenborougom, koji je svoj 100. rođendan proslavio velikim koncertom u Rojal Albert Holu, na kojem je princ održao govor.

- Retka je privilegija proslaviti ceo jedan životni vek, no još je ređe kada ta osoba promeni način na koji gledamo jedini dom koji imamo, planetu Zemlju - rekao je tom prilikom Vilijam.

Na fotografiji iz Italije, Kejt pomaže u pripremi tradicionalnih tortela na seoskom imanju u Parmi. Poseta Italiji je njeno prvo zvanično putovanje u inostranstvo otkako je pre godinu dana objavila da je u remisiji od raka, a cilj joj je bio promovisati "Centar kraljevske fondacije za rano detinjstvo" koji podiže svest o važnosti razvoja dece u najranijoj dobi.

Objavljena je i fotografija na kojoj Kejt teši pacijentkinju na poslednjem danu njenog lečenja od raka dojke, kao i nasmejanu princezu nakon što je završila zahtevno humanitarno planinarenje od oko 37 km. Obožavatelji kraljevske porodice mogli su uživati i u novim rođendanskim portretima njihove dece, kao i u fotografijama Kejt Midlton s ovogodišnjeg finala Vimbldona, javlja PageSix.

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