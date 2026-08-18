Uz stalnu paradu cipela, stopala, šapa i grudvica prašine koje lete po njihovim površinama, vaši podovi trpe ozbiljan teret. Pravi alati, proizvodi i tehnike nege mogu vam pomoći da se brzo i temeljno izborite sa neredom—ali može biti zbunjujuće šta najbolje funkcioniše. Mopovi, na primer, dolaze u različitim oblicima: Da li su paročistači zaista vredni visoke cene? Da li obični mopovi stvarno čiste podove, ili samo razmazuju prljavštinu naokolo?
Stručnjaci za čišćenje otkrivaju kako da izaberete najbolji mop. U nastavku je pregled najčešćih vrsta mopova, kako funkcionišu i koji je najbolji za specifične materijale podova.
Klasični mop sa kofom ili ravan mop
Najvažnija stvar koju možete uraditi pre izbora mopa jeste da identifikujete materijal podova u svom domu, jer će to uticati na vašu odluku o kupovini.
„Ne mislim da postoji jedan najbolji ili specifičan mop koji je najbolji za domove, jer sve zavisi od vaše kuće i materijala koje imate“, kaže stručnjak za čišćenje Sara Aparisio za sajt Martha Stewart. „Najbolji mop je uvek onaj koji odgovara vašoj vrsti poda.“
Kategorija mopova koja je ljudima najpoznatija jeste tradicionalna kombinacija kofe i pamučnih mopova sa trakama ili pljosnatih mopova. „Običan mop koristi vodu i sredstvo za čišćenje bezbedno za podove kako bi omekšao prljavštinu pre nego što je glava mopa upije i ukloni“, kaže Aparisio. „Mop se ispira i cedi tokom celog procesa, što ga čini efikasnim za rešavanje većih nereda i poslove dubinskog čišćenja.“
Najbolje odgovara za:
Pločice, vinil, linoleum, zapečaćeni kamen, zapečaćeni parket, beton.
„Tradicionalni mop je svestran jer možete kontrolisati količinu vode i upotrebljenog sredstva za čišćenje, što ga čini pogodnim za mnoge različite vrste podova“, kaže Aparisio.
Kada čistite drvo ili kamen, koristite ga jedva vlažnog i dobro oceđenog, uz pH-neutralno sredstvo za čišćenje. „To je vaš najbolji izbor za teksturisane površine i uglove koje pljosnati mop može promašiti“, dodaje Liza Makvin, izvršna direktorka kompanije Klinkorp, firme za komercijalno čišćenje.
Prednosti:
Pristupačan, svestran, dobar za dubinsko čišćenje, manje otpada, zahteva retku zamenu.
Tradicionalni mopovi su pristupačni i lako se menjaju, napominje Aparisio.
Svestran, deluje na širokom spektru podnih obloga.
Najbolji za dubinsko čišćenje i tešku prljavštinu, kaže Aparisio.
Omogućava vam da izaberete sopstveno sredstvo za čišćenje (kako komercijalne, tako i domaće formule).
Mane:
Voda se mora redovno menjati, duže vreme sušenja, veći trud uopšteno, troši više vode i hemikalija.
Prljava voda može raširiti prljavštinu ako se ne menja redovno.
Zahteva više vremena i truda od drugih vrsta mopova.
Koristi više vode i sredstva za čišćenje od drugih opcija, napominje Aparisio.
Podovima je potrebno više vremena da se osuše.
Glave sa trakama mogu postati posebno neprijatnog mirisa i pune bakterija ako se ne operu i ne osuše pravilno.
Efikasnost ove metode oslanja se na čistoću vode, jer će prljava voda samo održavati vaše podove prljavim. „Ključ je u korišćenju prave količine vode“, dodaje Aparisio, „jer previše vlage može oštetiti neke vrste podova.“
Sprej mop
Moderni integrisani sprej mopovi popularizovani su 1990-ih i početkom 2000-ih. „Imaju rezervoar koji se može ponovo puniti ugrađen u ručku“, kaže Makvin. „Kada povučete okidač, on raspršuje finu maglicu na pod ispred vas, a pljosnata navlaka od mikrofibera je odmah obriše.“
Pošto ugrađeni mehanizam kontroliše vlagu, nikada ne sipate vodu direktno na pod. Nema potrebe za kofom i to je praktična opcija za brzo, redovno održavanje, kaže Aparisio.
Najbolje odgovara za:
Parket, laminat, luksuzne vinil ploče, višeslojni parket, pločice.
„Sprej mop je pravi alat za podove osetljive na vodu“, kaže Makvin. „Minimalna vlaga je ono što im treba. Takođe je dobar i za pločice za brzo prebrisavanje.“
Svako izlaganje viškovima vode moglo bi oštetiti ili iskriviti podove. Uvek težite tome da pod bude vlažan, a ne mokar. „Manje vlage je uvek bezbednije“, kaže Makvin. „Stajaća voda je ono što tiho uništava drvo, laminat i fugne.“
Prednosti:
- Troši manje vode, bezbedan za osetljive podove, brzo sušenje podova.
- Kontrolisana vlaga čini ga najbezbednijim izborom za podove osetljive na vodu, kaže Makvin.
- Brz i praktičan za svakodnevno čišćenje, napominje Aparisio.
- Troši manje vode od druge dve opcije mopova.
- Podovi se brže suše ovom metodom.
- Nije potrebna kofa.
Mane:
Ne može da se nosi sa nakupljenom prljavštinom, stvara više otpada.
„To je mop za održavanje, a ne za dubinsko čišćenje“, kaže Makvin. Sprej mopovi nisu sjajni za čišćenje skorelih mrlja.
Mali rezervoar znači dopunjavanje na velikim površinama, kaže Makvin, što dodaje trošak i vreme.
Jednokratne navlake i patrone mogu stvoriti dodatni otpad i trošak.
Bez obzira na vrstu mopa koju izaberete, zapamtite da uvek počistite ili usisate pre brisanja. „Povlačenje mopa preko sitne prljavštine je kao šmirglanje poda i ogrebaće drvo i vinil“, kaže Makvin. „Počistite prvi, svaki put.“
Paročistač
„Paročistač greje vodu u rezervoaru dok se ne pretvori u paru, a zatim potiskuje tu paru kroz krpu od mikrofibera pritisnutu uz pod“, objašnjava Makvin. Kao naprednija opcija, čišćenje parom ne zahteva ni kofu ni hemikalije, jer toplota i vlaga rade posao omekšavanja prljavštine i ubijanja većine površinskih bakterija u hodu.
„Stvar je u tome što se čisti toplotom i vodom, pa pod ispod mora da izdrži i jedno i drugo“, dodaje Makvin. Iz tog razloga, paročistač bi trebalo koristiti samo na zapečaćenim podovima koji mogu bezbedno da podnesu toplotu i vlagu, kaže Aparisio.
Najbolje odgovara za:
Prednosti:
- Malo otpada, bez jakih hemikalija, dobar za teške naslage.
- Dezinfikuje toplotom umesto hemikalijama, kaže Makvin.
- Zahteva malo ili nimalo sredstva za čišćenje, prema rečima Aparisio.
- Lako prolazi kroz prljave i lepljive nered.
- Deluje sjajno na pločicama i fugnama.
- Njegove perive navlake čine ga opcijom sa manje otpada, kaže Aparisio.
- Može pomoći u dezinfekciji odgovarajućih zapečaćenih podova.
- Skup, nije dobar za određene podove, zahteva električnu energiju.
- Ne može se koristiti na mnogim uobičajenim podovima zbog toplote, napominje Makvin.
- Zahteva električnu energiju i vreme za zagrevanje, kaže Aparisio.
- Neće pokupiti labave otpatke.
- Može oštetiti podove ako se koristi nepravilno.
- Najskuplji od sva tri stila mopa.
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