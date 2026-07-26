Ovan

Ponedeljak vam donosi snažan nalet energije i motivaciju da završite obaveze koje ste odlagali. Na poslu ćete imati priliku da pokažete svoje sposobnosti, ali izbegavajte ishitrene reakcije. U ljubavi je pravo vreme za iskren razgovor koji može doneti novu bliskost. Veče iskoristite za odmor i planiranje narednih dana.

Bik

Pred vama je stabilan i produktivan dan. Finansijska pitanja dolaze u prvi plan i moguće su dobre vesti vezane za posao ili dodatnu zaradu. U emotivnim odnosima pokažite više nežnosti i strpljenja. Dan je povoljan za donošenje važnih odluka.

Blizanci

Komunikacija će biti vaš najveći adut. Očekuju vas zanimljivi razgovori, novi kontakti i informacije koje vam mogu koristiti u budućnosti. U ljubavi budite otvoreni i iskreni. Ne dozvolite da vas sitnice izbace iz ravnoteže.

Rak

Ponedeljak vas podseća da je važno pronaći ravnotežu između obaveza i privatnog života. Intuicija će vam pomoći da donesete pravu odluku u jednoj važnoj situaciji. U ljubavi vas očekuje više razumevanja i topline. Veče provedite u mirnoj atmosferi.

Lav

Vaša harizma i samopouzdanje dolaze do punog izražaja. Moguće je priznanje za vaš trud ili prilika da započnete novi projekat. U ljubavi vas očekuju lepi trenuci ako pokažete više emocija. Dan je odličan za nove početke.

Devica

Bićete organizovani i efikasni, pa ćete lako završiti sve što ste planirali. Ne preuzimajte obaveze koje pripadaju drugima. U ljubavi pokažite više razumevanja i manje kritike. Obratite pažnju na odmor i dovoljno sna.

Vaga

Ponedeljak donosi harmoniju u odnosima i mogućnost da rešite nesporazum koji vas je opterećivao. Na poslu će vaša diplomatija biti od velike koristi. Ljubavni život donosi više bliskosti i iskrenih razgovora.

Škorpija

Vaša odlučnost i intuicija pomoći će vam da napravite važan korak napred. Moguće je da ćete dobiti korisnu informaciju koja menja vaše planove. U ljubavi budite otvoreni i ne dozvolite da prošlost utiče na sadašnjost.

Strelac

Pred vama je dinamičan dan ispunjen novim mogućnostima. Mogući su zanimljivi susreti ili razgovori koji otvaraju nova vrata. U ljubavi vas očekuje više spontanosti i optimizma. Iskoristite svoju energiju na ono što vas inspiriše.

Jarac

Poslovne obaveze zahtevaju fokus, ali ćete zahvaljujući svojoj upornosti ostvariti dobre rezultate. Finansijska situacija se postepeno poboljšava. U ljubavi pokažite više nežnosti i odvojite vreme za partnera ili porodicu.

Vodolija

Ponedeljak donosi nove ideje i želju za promenama. Vaša kreativnost biće primećena, a jedan razgovor može otvoriti zanimljivu priliku. U ljubavi budite spontani i ne plašite se da pokažete svoja osećanja.

Ribe

Dan je povoljan za završavanje obaveza koje zahtevaju strpljenje i koncentraciju. Intuicija će vas voditi ka pravim odlukama, posebno kada su odnosi u pitanju. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci i osećaj sigurnosti. Veče iskoristite za odmor i punjenje energije.