Dženifer Lopez je dočekala još jednu godinu života uz poruku o istrajnosti.
Glumica i pevačica je u petak, 24. jula, proslavila svoj 57. rođendan podelivši suncem obasjan video-snimak na kom se vozi u automobilu sa spuštenim staklima, dok joj vetar mrsi kosu a ona se smeši tokom zlatnog sata.
Uz snimak je išao i zvučni isečak iz čuvenog govora Teodora Ruzvelta „Čovek u areni“ iz 1910. godine, koji veliča one koji nastavljaju da se bore uprkos preprekama.
„Nije važan kritičar: niti čovek koji ukazuje na to kako je snažan čovek posrnuo ili gde je delatelj mogao uraditi bolje“, počinje govor, a zatim se nastavlja dobro poznatim odlomkom koji veliča „čoveka koji je zapravo u areni, čije je lice ukaljano prašinom, znojem i krvlju; koji se hrabro bori; koji greši i ponovo i ponovo ne uspeva.“
Lopezeva je svoju poruku ostavila jednostavnom.
„Kada nastaviš dalje, sve postaje samo još bolje“, napisala je u opisu.
Proslave
Rođendanska objava zaokružuje višenedeljne proslave za zvezdu, koja je veći deo meseca provela u Evropi okružena porodicom i prijateljima.
Lopezeva je ranije ovog meseca putovala u Pariz na Nedelju mode, gde je privlačila sve poglede u nizu dizajnerskih kombinacija sa potpisom dizajnera Zuhaira Murada, Stefana Rolana i Tamare Ralf, uparenim sa blistavim nakitom brenda ,,Chopard".
Slavlje je takođe obuhvatilo i raniju rođendansku večeru u pariskom restoranu, gde su prijatelji iznenadili Lopezevu rođendanskom tortom u stilu ,,Chantilly", prelivenom svežim bobičastim voćem i zapečenim šamom, kako je izvor ranije rekao za People .
„Dženifer je blistala cele večeri. Izgledala je apsolutno očaravajuće. Moglo se videti da uživa u svakom trenutku“, rekao je izvor. „Grupa je večerala specijalitete mediteranske kuhinje pre nego što je restoran iznenadio Dženifer rođendanskom tortom u stilu 'Chantilly', napravljenom sa svežim bobičastim voćem i zapečenim šamom. Rođendanske prskalice su obasjale tortu dok su prijatelji i ostali gosti restorana pevali ’Srećan rođendan’. Dženifer je čak podelila parčiće rođendanske torte sa gostima u blizini.“
Inajder je dodao da se nakon večere „atmosfera pretvorila u kasno noćni provod uz muziku uživo i Dženifer je ustala da pleše“. „Delovalo je kao savršen način da započne svoje rođendansko slavlje.“
Zahvalnost
Lopezeva se kasnije osvrnula na to veče u objavi na Instagramu.
„Samo ovaj osećaj… Rođendanske proslave u Parizu!“, napisala je. „Hvala Anastasiji i Klaudiji što su mi priredile najlepšu rođendansku večeru u Parizu… Volim vas obe zauvek.“
Takođe se zahvalila i svojim prijateljima dizajnerima, Stefanu Rolanu i Tamari Ralf, kao i svojoj porodici, napisavši: „Marijel, Beni i celokupna moja porodico… hvala vam što ste uvek uz mene i što ste san moje sestre o putovanju u Pariz ostvarili na najlepši mogući način.“
Sestra
Proslava se nastavila tokom celog meseca. Nekoliko dana pre svog rođendana, Lopezeva je podelila najzanimljivije trenutke sa putovanja po Evropi sa svojom mlađom sestrom Lindom, koja je svoj rođendan proslavila u junu.
„Zajedničko rođendansko putovanje sestara je uvek dobra ideja“, napisala je Lopezeva uz objavu na Instagramu od 19. jula. „Volim te, Lini!! Srećan rođendan!!“
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