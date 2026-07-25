Dženifer Lopez je dočekala još jednu godinu života uz poruku o istrajnosti.

Glumica i pevačica je u petak, 24. jula, proslavila svoj 57. rođendan podelivši suncem obasjan video-snimak na kom se vozi u automobilu sa spuštenim staklima, dok joj vetar mrsi kosu a ona se smeši tokom zlatnog sata.

Uz snimak je išao i zvučni isečak iz čuvenog govora Teodora Ruzvelta „Čovek u areni“ iz 1910. godine, koji veliča one koji nastavljaju da se bore uprkos preprekama.