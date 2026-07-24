Kris En Aflek, majka glumaca Bena Afleka i Kejsija Afleka, je preminula u 83. godini.
Preminula je 2. juna nakon što joj je u decembru dijagnostikovan rak pankreasa, prenosi The Hollywood Reporter. Prema čitulji koju je ovaj medij podelio, Kris je nakon dijagnoze rečeno da joj je preostalo još šest meseci života.
Kris je rođena kao Kristofer En Bolt u Njujorku u decembru 1942. godine. Kao diplomac sa Harvarda, provela je 35 godina radeći kao nastavnica u državnoj školi pre nego što je otišla u penziju 2008. godine.
Pod uticajem svog očuha Sema, tokom čitavog života bila je i posvećeni aktivista za ljudska prava, a predavala je na kursevima opismenjavanja u Misisipiju u okviru kampanje ,,Freedom Summer" 1964. godine, navodi se u čitulji.
Brak i deca
Bila je u braku sa Timotijem Aflekom, a svoje sinove, Bena (53) i Kejsija (50), dobili su 1972. i 1975. godine. Razveli su se kada je Ben imao oko 12 godina.
Kris je pružala veliku podršku glumačkim karijerama svojih sinova, čak je pomogla Benu na samom početku spojiši ga sa direktorkom kastinga Peti Kolins, sa kojom je delila sobu tokom studija na Harvardu.
„Ušao sam u glumu kao malo dete spletom nekih proizvoljnih okolnosti. Prijateljica moje mame bila je direktorka kastinga, pa sam na to pristao više iz zabave“, rekao je Ben za magazin Parade 2007. godine. „Imao sam nekoliko glumačkih angažmana koji su mi pružili dovoljno vidljivosti da dobijem opciju da nastavim ako to želim. Nastavio sam time da se bavim.“
A u izjavi za Boston Magazine godinu dana ranije, Kejsi je opisao njihovu majku kao neko ko je pružao „zaista veliku podršku“ njihovim glumačkim karijerama u povoju.
Dodela Oskara
Prisustvovala je dodeli Oskara 1997. godine zajedno sa Benom i Metom Dejmonom, koji je takođe doveo svoju majku, nakon što je ovaj dvojac nominovan za film ,,Good Will Hunting" (srp. ,,Dobri Vil Hanting").
„Sedeli smo pored naših majki i pobedili smo, pa smo se zagrlili sa njima. Sećam se kako su svi napravili veliku stvar od toga, kao da je to bila neka neviđena novost“, prisećao se Ben za Vanity Fair 2023. godine.
„Nije postojala nijedna druga osoba koja bi išla sa nama“, objasnio je. „To je bilo to. Naravno da su naše majke išle. To je bilo zaista iskreno i bez imalo pretvaranja.“
Kejsi je takođe osvojio Oskara, dobivši statuu za najboljeg glumca 2017. godine za ulogu Lija Čandlera u filmu ,,Manchester by the Sea" (srp. ,,Mančester na moru"). Ben je osvojio drugu nagradu Akademije 2013. godine kada je film ,,Argo", koji je producirao, osvojio Oskara za najbolji film.
Porodica
Njena dva sina podarila su joj ukupno petoro unučadi: Indijanu (22), Vajolet (20), Atikusa (18), Fin (17) i Sema (12). Prema njenoj čitulji, njena najvažnija želja nakon dobijanja dijagnoze bila je da vidi Atikusa kako završava srednju školu. To je i ostvarila, prisustvujući ceremoniji mature 31. maja sa svojom porodicom, samo dva dana pre nego što je preminula.
Aktivizam
Kris, koja je nastavila svoj aktivizam i nakon odlaska u penziju, takođe je podržavala udruženje učenika aktivista svoje unuke, prisustvovala svim njihovim radionicama i hvatala beleške, navodi se u čitulji. Takođe je učestvovala u kampanji za Baraka Obamu, postala organizator u udruženju „Alliance for Water Justice in Palestine" i bila član odbora projekta ,,Sustainable Cape" u svom domu u Truro u Masačusetsu.
„Kris je bila sa razlogom ponosna na dostignuća svojih potomaka“, pisalo je u čitulji, „Ali bila je oduševljena kada bi oni preispitivali, prkosili ili se mudro suprotstavljali autoritetu.“
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