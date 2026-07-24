Kada se Merkur kreće unazad kroz ovaj duboko emotivan, vodeni znak, mnogi od nas imali su osećaj kao da plivaju protiv struje. Stare rane, obiteljske drame, komunikacijski šumovi i iznenadni emotivni slomovi bili su svakodnevica. Međutim, okrećemo list – energija se menja, misli postaju bistrije, a prepreke na putu konačno nestaju. Iako će svi osjetiti blagotvoran uticaj ove promene, tri zodijačka znaka ulaze u period potpunog preporoda. Za njih agonija i stres zvanično postaju prošlost!

Rak: Vreme je da skinete teret s leđa

Niko nije osjetio ovaj retrogradni Merkur intenzivnije od vas. Budući da se sve odvijalo u vašem prvom polju ličnosti, verovatno ste se osećali neshvaćeno, iscrpljeno i emotivno preplavljeno. Magla iz vaše glave se konačno razilazi. Dobijate jasnu viziju šta želite i kako to da ostvarite. Rešavaju se nesporazumi sa partnerom i porodicom. Osećaj blagog haosa zamenjuje unutrašnji mir i samopouzdanje.

Škorpija: Otvaraju se sva zatvorena vrata

Za Škorpije je ovaj period donio blokade u planovima, probleme u dogovorima i osećaj da tapkate u mestu, naročito kada su u pitanju putovanja, edukacija ili pravna pitanja. Stvari koje su bile na "čkanju" odjednom dobijaju zeleno svetlo. Komunikacija sa inostranstvom ili autoritetima opet teče glatko. Finansijske i poslovne kočnice popuštaju. Konačno možete da udahnete punim plućima i donesete važne odluke bez straha od greške.

Ribe: Ljubav i kreativnost ponovo cvetaju

Ribe su tokom retrogradnog kretanja u Raku prolazile kroz emotivne rolerkostere, neshvaćene poruke i sumnje u sopstvene vrednosti i kreativne sposobnosti. Možda su se u vaš život vraćale i bivše ljubavi, stvarajući dodatnu zbrku. Direktni Merkur donosi potpunu harmoniju u vašom polju ljubavi, zabave i stvaralaštva. Vraćaju vam se inspiracija i dobro raspoloženje. Osećaj anksioznosti nestaje, a odnos sa voljenom osobom ulazi u stabilnu i mirnu fazu.

Savet za sve znake - iako je Merkur krenuo direktno, dozvolite sebi dan ili dva da se energija u potpunosti stabilizuje. Iskoristite naredne dane za jasne razgovore, potpisivanje ugovora i pokretanje novih ideja bez straha od retrogradnih malera!