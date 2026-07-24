Džon Bon Džovi je iznenada završio svoj koncert u četvrtak, 23. jula.
Bon Džovi (64) je naglo prekinuo osmi nastup u okviru svoje turneje ,,Forever" nakon 90 minuta, u Medison skver gardenu u Njujorku. Tokom nastupa, osvajaču Gremija na sceni se pridružio frontmen grupe Trejn, Pat Monahan, kako bi zajedno izveli njegov hit iz 1986. godine ,,Livin’ On a Prayer".
,,Nemojte bacati svoje ulaznice, smisliću nešto, u redu? Bez brige", rekao je Bon Džovi publici, koja je odgovorila aplauzom. ,,Samo ih sačuvajte, smisliću način kako da pomerimo termin."
„Moraću malo da ohladim glavu večeras“, dodao je pre nego što je napustio scenu. „Osećam se sjajno, vidimo se uskoro ponovo, ćao, ćao.“
„Džon Bon Džovi se obratio sa bine i rekao obožavaocima da se bori sa infekcijom sinusa, što je i dovelo do ranijeg završetka koncerta“, izjavio je predstavnik za medije Bon Džovija za časopis People. „U okviru niza koncerata grupe 'Bon Džovi' u Medison skver gardenu, Džon je više puta istakao da mu je veliko zadovoljstvo što se bend vratio nastupima uživo. Nove informacije biće uskoro dostupne.“
Devet rasprodatih koncerata u Medison skver gardenu označavaju povratak na scenu pevača hita „You Give Love A Bad Name“ četiri godine nakon operacije glasnih žica. Bon Džoviju su se na sceni pridružili kolege iz originalnog sastava Tiko Tores i Dejvid Brajan, kao i Hju Mekdonald, Džon Šanks, Fil Iks i Everet Bredli, izvodeći repertoar koji obuhvata najveće hitove ovog rok benda iz Nju Džerzija.
Glasne žice
Muzičar je 2024. godine izjavio je za časopis ,,People" da nije bio siguran da li će moći da se vrati napornim nastupima uživo nakon operacije. Bio je podvrgnut medijalizaciji glasne žice kako bi se sanirala oštećena žica nakon završetka poslednje turneje ,,Bon Džovija" 2022. godine.
„Često sam se šalio i govorio da je jedino što mi je ikada bilo u nosu bio moj sopstveni prst“, rekao je za ,,People" u nedavnom intervjuu za naslovnu stranu u junu. „Nikada nisam uradio ništa čime bih povredio glasne žice; nisam imao nikakve poroke. Ja sam školovani pevač. Usavršavao sam taj zanat.“
Pevač je rekao da mu je doktor objasnio da je glasna žica „atrofirala“.
„Potpuno sam se oporavio“, izjavio je, istakavši da je operacija bila uspešna. „Trajalo je duže nego što sam ikada očekivao, ali moralo je da se uradi kako treba. Nikada nismo izgubili veru.“
Bend ,,Bon Džovi"je osnovan u Nju Džerziju 1983. godine i stekao ime nizom glem rok hitova tokom osamdesetih godina, dostigavši svetsku slavu albumom ,,Slippery When Wet" iz 1986. godine, na kom su se našle pesme „Livin’ On A Prayer“ i „You Give Love A Bad Name“. Bend je potom ponovo postigao ogroman uspeh sa čuvenom himnom iz 2000. godine „It’s My Life“.
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