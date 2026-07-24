Deca najviše uče posmatrajući svoje roditelje, ne samo kroz ono što im se govori. Njihovo ponašanje, reakcije i svakodnevne navike postaju modeli ponašanja koje deca često usvajaju za ceo život.

Evo šest ključnih oblasti u kojima roditelji ostavljaju dubok uticaj:

Kako se nose sa stresom

Deca pažljivo prate kako roditelji reaguju u teškim situacijama – da li viču, izbegavaju probleme ili ih rešavaju mirno. Tako stiču obrasce emocionalne reakcije koji kasnije utiču na njihovu psihološku otpornost.

Odnos prema hrani i telu

Komentari poput „Debeo sam“ ili „Ne smem to da jedem“ mogu izgledati bezazleno, ali utiču na to kako dete razvija stav prema ishrani i svom telu. U porodicama gde se hrana koristi kao nagrada ili kazna, deca često razvijaju nezdrave navike koje zadrže i kao odrasli.

Način komunikacije i rešavanje sukoba

Ako deca odrastaju u atmosferi vikanja, ignorisanja ili pasivne agresije, mogu imati problema da izraze osećanja ili postave granice. Suprotno tome, otvoren i poštovan dijalog u porodici uči ih zdravoj komunikaciji.

Odnos prema novcu

Deca usvajaju stavove prema novcu kroz ponašanje roditelja – da li troše impulzivno, stalno brinu o finansijama ili otvoreno pričaju o štednji. Nije važan tačan iznos, već poruka koju šalju o vrednosti novca.

Briga o sebi

Ako roditelji stalno stavljaju druge ispred sebe i ne pokazuju da je odmor važan, deca mogu misliti da iscrpljenost treba da bude norma. Pokazivanjem ličnog vremena i postavljanjem granica, roditelji uče decu da je briga o sebi znak snage, a ne sebičnosti.

Odnos prema greškama

Roditelji koji strogo kažnjavaju greške mogu kod dece razviti strah od neuspeha. Kada se greške posmatraju kao prilike za učenje i o njima se otvoreno razgovara, deca razvijaju zdravu sliku o sebi i veću emocionalnu sigurnost.

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