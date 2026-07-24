Postoje delovi doma koje svakodnevno dodirujemo, a koje često potpuno zaboravimo da očistimo.

U pitanju su kvake, prekidači za svetlo, ručke na fiokama i ormarićima, kao i drugi predmeti koje dodirujemo bezbroj puta tokom dana. Na njih prenosimo nečistoće sa ruku, posebno nakon dolaska spolja, korišćenja javnog prevoza, kupovine ili obavljanja svakodnevnih obaveza.

Iako možda izgledaju čisto, na ovim površinama mogu se nakupljati prašina, masnoća i različite nečistoće. Posebno se često zaboravljaju prekidači za svetlo, jer ih koristimo gotovo automatski i retko razmišljamo o tome kada su poslednji put temeljno obrisani.

Kvake u kupatilu i kuhinji takođe zaslužuju posebnu pažnju. Zbog čestog korišćenja, vlage i dodirivanja tokom pripremanja hrane ili obavljanja kućnih poslova, mogu se brzo zaprljati.

Dobra vest je da za njihovo čišćenje nije potrebno mnogo vremena. Nekoliko puta nedeljno dovoljno je da ih prebrišete odgovarajućim sredstvom i čistom krpom. Kod osetljivih materijala važno je koristiti sredstvo koje neće oštetiti površinu, dok se kod prekidača i električnih uređaja tečnost nikada ne sme direktno prskati.

Takođe, ne zaboravite na ručke frižidera, daljinske upravljače, tastature i mobilne telefone - predmete koje svakodnevno koristimo, ali ih često ne uključujemo u redovno čišćenje doma.

Možda upravo ove male površine najčešće preskačete kada spremate kuću. Zato sledeći put kada uzmete krpu, nemojte se zaustaviti samo na vidljivoj prašini. Ponekad se najveća razlika krije upravo u detaljima koje najčešće zanemarujemo.