Dok neki fitnes trendovi uključuju naporne treninge ili komplikovanu opremu, ovog leta sve veću pažnju privlači limfna šetnja.

Reč je o jednostavnoj aktivnosti koju može praktikovati skoro svako. "Ljudi polako odustaju od ideje da velnes mora biti ekstreman. Ne mora vas svaki trening potpuno iscrpiti da bi bio učinkovit", kaže terapeutkinja za limfnu masažu za Vogue.

Prema Rebeki Fariji, limfna šetnja je najlakši oblik fizičke aktivnosti jer se zapravo radi o običnom hodanju uz pravilno držanje, duboko disanje i prirodno njihanje rukama. "To je klasično hodanje, ali s fokusom na duboko disanje, pravilno držanje i prirodne pokrete kako bi se podstakla zdrava cirkulacija limfe."

Kako se izvodi i koje su prednosti?

Farija savetuje da tokom šetnje stojite uspravno, opustite ramena i pustite ruke da se slobodno njišu, umesto da držite mobilni telefon. Dodaje da duboko disanje i pokreti mišića prirodno pomažu kretanju limfe. "Vi postajete vlastita pumpa", slikovito opisuje.

Važnije biti dosledan nego savršen te da i šetnja od 20 do 30 minuta može biti korisna. Ljudi, kaže, često primete da se osećaju lakše, manje ukočeno i manje natečeno, posebno nakon dužeg sedenja ili putovanja. Farija dodaje da limfna šetnja može pomoći i u smanjenju stresa te podsticanju probave i rada imunološkog sistema.

Iako je reč o blagoj aktivnosti, osobe s aktivnom infekcijom, neobjašnjivim oticanjem ili težim srčanim bolestima pre početka trebaju razgovarati s lekarom. Takođe naglašava da limfna šetnja nije detoksikacija. "Vaša jetra i bubrezi odgovorni su za detoksikaciju. Ja to vidim kao podršku prirodnom kretanju tečnosti i cirkulaciji, a ne kao 'izbacivanje toksina'", zaključuje.

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