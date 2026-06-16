Legendarna glumica Džoan Kolins, koja ima 93 godine, i dalje izgleda besprekorno, aktivno radi i redovno vežba. Zvezda serije „Dinastija“ ne planira da uspori, a uskoro ćemo je gledati i u novom filmu „My Duchess“, gde ima glavnu ulogu.

„Jednostavno volim život“

Na događaju „Women of Power“, slavna glumica otkrila je šta smatra ključem svog vitalnog izgleda i energije. Kako kaže, najvažnije stvari su vrlo jednostavne: dobar san, hidratacija i briga o sebi.

„Budim se svako jutro, udišem vazduh, trudim se da dobro spavam, pijem puno vode i brinem o sebi“, izjavila je za „The Independent“.

Redovno vežba i u desetoj deceniji života

Iako ima 93 godine, Džoan Kolins i dalje ide u teretanu nekoliko puta nedeljno. Radi lagane vežbe poput pilatesa sa trenerom, jer joj je cilj da se oseća dobro, a ne da se preterano iscrpljuje.

Zanimljivo je da ne voli duge šetnje. „Dosadno mi je da šetam. Prođem po stanu, brinem o cveću i to je uglavnom to“, rekla je iskreno.

Glumica priznaje da deo njenog izgleda duguje i genetici. Njeni roditelji su živeli dugo, a majka se posebno brinula o ishrani i zdravlju porodice, čak i u vreme kada suplementi nisu bili uobičajeni.

Ljubav s mladim mužem podmlađuje

Dodatnu radost u njenom životu donosi i brak sa producentom Persijem Gibsonom, koji je od nje mlađi čak 32 godine! Venčali su se 2002. godine, a pre braka su bili dugogodišnji prijatelji.

Džoan ističe da su njih dvoje prvo gradili prijateljstvo, zatim vezu, a tek onda brak, što smatra ključem njihove sreće.

Govoreći o razlici u godinama, glumica naglašava da to nikada nije bila prepreka. Po njenim rečima, godine su „samo broj“, a ljubav i kompatibilnost su ono što zaista važi.

Život pun energije i entuzijazma

Džoan Kolins često ističe da ima veliku ljubav prema životu i stalnu želju za aktivnošću. Kaže da nikada ne miruje i da uvek radi više stvari istovremeno, od čitanja i rešavanja ukrštenica do kreativnih hobija.

„Život je dar i previše ljudi ga uzima zdravo za gotovo“, poručila je glumica, naglašavajući koliko joj je važno da svaki dan iskoristi na najbolji način.

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