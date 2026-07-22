Bruklin Bekam i njegova supruga Nikola Pelc sa lakoćom koračaju kroz brak.
Bruklin (27) je na svom Instagram profilu podelio objavu koju je Nikola (31) prvobitno podelila sa svojim bliskim prijateljima. Ona je objavila fotografiju njihovih nogu dok zajedno hodaju na istoj pokretnoj traci za trčanje. „Da, sve radimo zajedno”, napisala je uz objavu, dodavši nekoliko emotikona u obliku srca, navodi People.
Par, koji je izgovorio sudbonosno „da” 2022. godine, nedavno je proslavio šestu godišnjicu dirljivim posvetama koje su uputili jedno drugom.
„Ne mogu da verujem da smo se verili pre šest godina na današnji dan. Osećam se kao da te poznajem ceo život, ti si moj najbolji prijatelj i moja večna ljubav u jednoj osobi”, napisala je Nikola u opisu objave na Instagramu 23. juna, uz fotografiju na kojoj se oboje nasmejani slikaju zajedno. „Volim te celim svojim srcem.”
„Ti si najljubazniji čovek koga sam ikada upoznala i tako sam srećna što delim život sa tobom. Hvala ti što si tako magičan”, dodala je.
U sopstvenoj objavi na Instagramu, Bruklin je podelio crno-belu fotografiju para uz opis: „Pre šest godina sam zamolio svoju najbolju prijateljicu da se uda za mene x. Ti si moja devojka, moja prelepa supruga i čitavo moje srce.”
Bruklin i Nikola su primetno odsustvovali sa nedavnog porodičnog okupljanja Bekamovih, uoči proslave 15. rođendana njegove sestre Harper u Vest Palm Biču na Floridi početkom jula.
Fotografije sa ovog izlaska prikazuju Dejvida (51), Viktoriju (52) i Harper, zajedno sa ostalim sinovima para, Romeom (23) i Kruzom (21), koji su doveli svoje devojke, Kim Ternbul i Džeki Apostel. Porodica je provela veče u restoranu „Sant Ambroeus”, prenosi Page Six.
Javni sukob
Par je propustio brojne porodične prilike Bekamovih, uključujući i ceremoniju dodele zvezde Dejvidu na Holivudskoj stazi slavnih u junu, usred izveštaja o sukobu u porodici nakon njihovog venčanja. Bruklin se oglasio u januaru sa nizom oštrih optužbi na račun svojih roditelja.
„Niko ne kontroliše sa mnom, prvi put u životu se borim za sebe”, napisao je Bruklin tada, dodajući i da ne namerava da se pomiri sa svojom porodicom.
Nastavio je sa optužbama da porodica „stavlja javnu promociju i sponzorstva iznad svega ostalog... Brend Bekam je na prvom mestu. Porodična ’ljubav’ se meri time koliko objavljuješ na društvenim mrežama ili koliko brzo ostavljaš sve da bi se pojavio i pozirao za porodičnu fotografiju.”
Reč majke
Viktorija se prvi put oglasila povodom Bruklinovih tvrdnji u intervjuu za magazin WSJ, objavljenom 16. aprila.
„Mislim da smo uvek — mi toliko volimo svoju decu”, rekla je kada su je pitali o sinu, koga nije direktno imenovala.
„Uvek smo se trudili da budemo najbolji mogući roditelji”, dodala je. „I znate, u javnosti smo već više od 30 godina, i sve što smo ikada pokušavali jeste da zaštitimo svoju decu i da ih volimo. I znate, to je zaista sve što želim da kažem o tome.”
Dejvid je takođe odbio da komentariše „zlonamerno” izveštavanje o „sukobima” u njegovom domu i uticaju koji je to imalo na njemu bliske ljude, tokom intervjua za magazin Variety 12. juna.
„Da budem iskren, žao mi je što vas prekidam, ali to je privatna stvar”, rekao je bivši profesionalni fudbaler, dodajući: „To je jedna stvar o kojoj ne želim da pričam.”
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