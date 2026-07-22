Paradajz je leti neizostavno povrće, ali mnogi greše kada ga čuvaju kod kuće. Prvo, prilikom kupovine paradajza obratite pažnju da plodovi budu što crveniji, jer to znači da su bogatiji likopenom. Izbegavajte plodove sa mrljama i pukotinama. Treba da budu teški i čvrsti na dodir, što znači da nisu prezreli.

Važno je da paradajz bude zreo jer zeleni, kiselkasti plodovi sadrže malo likopena i maju toksični solanin koji može izazvati alergijske reakcije i narušiti crevnu floru.

Ako kupujete paradajz u prodavnici, nikada ga ne uzimajte iz frižidera jer hladnoća uništava njegov ukus i smanjuje kvalitet.

Iz istog razloga, paradajz ne treba držati u frižideru kod kuće, što svi radimo. Ako baš morate da ga čuvate tu, stavite ga na najviši deo frižidera.

Inače paradajz čuvajte u papirnoj kesi, u mračnoj ostavi ili podrumu.

Ukoliko ste kupili nezreo paradajz, stavite ga u papirnu kesu zajedno sa jabukom ili bananom i ostavite dva do tri dana da sazri.

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