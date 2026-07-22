Ako volite ananas, ne morate da skupo da ga plaćate u prodavnici, možete da ga gajite u saksiji u svojoj kući. Potrebno je samo da sačuvate krunu anananasa, odnosno gornji deo sa listovima.

Kako pripremiti krunu za sadnju?

Najpre pažljivo odvojite lisnatu krunu od ploda uvrtanjem ili nožem. Sa donjeg dela uklonite sve ostatke mesa ananasa kako ne bi počeli da trule. Zatim skinite nekoliko redova donjih listova kako biste otkrili deo stabljike iz kojeg će kasnije da izraste koren.

Pre nego što krunu stavite u vodu, ostavite je da odstoji jedan do dva dana na suvom i provetrenom mestu. Na taj način rez će se osušiti, što smanjuje mogućnost pojave buđi i truljenja.

Ukorenjavanje u vodi

Osušenu krunu stavite u čašu sa vodom tako da bude potopljen samo donji deo stabljike, a listovi ostanu iznad površine. Vodu menjajte svaka dva do tri dana kako bi ostala čista.

Posle nekoliko nedelja trebalo bi da se pojave prvi korenčići. Kada porastu nekoliko centimetara, biljka je spremna za presađivanje u saksiju (pogledajte video).

Kako negovati ananas?

Za sadnju koristite lagan i dobro drenirani supstrat koji ne zadržava višak vlage. Zemlja treba da bude blago vlažna, jer preterano zalivanje može izazvati truljenje korena.

Saksiju postavite na veoma svetlo i toplo mesto, jer ananas voli mnogo sunca i najbolje napreduje kada svakodnevno ima nekoliko sati direktne svetlosti.

Iako raste prilično sporo, uz dovoljno strpljenja biljka će razvijati nove listove, a u dobrim uslovima posle nekoliko godina može da donese plod.

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