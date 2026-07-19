Poznati glumac Met Dejmon već dve decenije insistira na pravilu oko kojeg u njihovoj kući nema pregovora.

Sa suprugom Lusijanom ima četiri ćerke, a svoju posvećenost porodici pokazao je i tetovažom sa njihovim imenima. Iako priznaje da ponekad svi upadnu u rutinu i ćute za stolom, glumac kaže da se trude da budu prisutni i uživaju u zajedničkim trenucima.

Nakon završetka obaveza oko promocije filma „Odiseja“, 55-godišnji glumac vratio se onome što smatra najvažnijim – porodičnom ritualu koji sa suprugom i ćerkama neguje svake večeri.

U razgovoru za magazin „People", Dejmon je otkrio pravilo kojeg se drži već 20 godina braka.

„Svake večeri imamo zajedničku porodičnu večeru. O tome nema pregovora, tako je oduvek“, rekao je glumac.

Met Dejmon i Lusijana Baroso venčali su se 2005. godine. Imaju tri zajedničke ćerke – Izabelu (20), Điju (17) i Stelu (15). Glumac je prihvatio i Lusijaninu ćerku iz prethodne veze, Aleksiju (27), koju smatra delom svoje porodice.

Par se upoznao 2002. godine u jednom baru u Majamiju.

Iako porodična večera ima posebno mesto u njihovom domu, Dejmon priznaje da ni njih ne zaobilaze svakodnevne navike i rutina.

„Jedna od ćerki nam je rekla: ‘Pa, na sinoćnjoj večeri uopšte nismo razgovarali’. Shvatili smo da je u pravu. Ponekad sednete za sto, upadnete u rutinu i zaboravite zašto ste je uopšte uveli“, ispričao je glumac.

Dodao je da se svi trude da budu svesni značaja zajedničkog vremena i da neguju trenutke koje provode zajedno.

Njegovu privrženost porodici potvrđuje i tetovaža na desnoj ruci, na kojoj se nalaze imena sve četiri ćerke.

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