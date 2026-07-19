Baka mi je pokazala kako skida nalepnice: Na teglama i flašama ne ostane ni trunka

Upotrebite ulje

Prvo uklonite nalepnicu prstima. Zatim umočite krpu ili papirni ubrus u ulje i obrišite ostatak nalepnice. Pustite ulje da odstoji nekoliko minuta, pa uklonite lepljive ostatke.

Koristite fen za kosu

Usmerite fen za kosu prema etiketi i grejte je oko pola minuta. Zatim nežno povucite nalepnicu noktima. Ako je potrebno, ponovite postupak dok se nalepnica potpuno ne uklone.

Alkoholno sirće

Počnite tako što ćete odlepiti nalepnicu. Zatim potopite papirni ubrus u belo sirće (ili u medicinski alkohol), utisnite ga preko ostataka nalepnice i ostavite da odstoji nekoliko minuta pre nego što sastružete ostatke.

Topla voda i deterdžent

Jedan od najlakših načina da uklonite ostatke nalepnica sa plastičnih proizvoda je da pomešate vodu i deterdžent za pranje sudova. Dodajte nekoliko kapi deterdženta u veliku posudu, a zatim napunite toplom vodom. Potopite teglu ilii posudu sa nalepnicom i ostavite 15-20 minuta dok nalepnica ne omekša. Uklonite je četkicom za zube.

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