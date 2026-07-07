Holivudski glumac Met Dejmon pojavio se na londonskoj premijeri svog novog filma "Odiseja", a posebnu pažnju privukao je jer je na crveni tepih stigao sa celom porodicom. Društvo su mu pravile supruga Lusijana i njihove četiri ćerke – Aleksija, Izabela, Đija i Stela.

Glumac je za ovu priliku odabrao elegantno sivo odelo, dok je njegova supruga zablistala u crnoj večernjoj haljini. Njihove ćerke takođe su se pojavile u svečanim dugim haljinama, pa je porodica bila među najzapaženijima na premijeri.

U filmu "Odiseja", koji režira Kristofer Nolan, Met Dejmon tumači legendarnog grčkog junaka Odiseja, a film prati njegovo dugo i opasno putovanje kući nakon Trojanskog rata.

Met Dejmon važi za jednog od retkih holivudskih glumaca koji uspešno čuva privatnost svoje porodice. Zbog toga su zajednička pojavljivanja sa suprugom i ćerkama veoma retka i svaki put privuku veliku pažnju javnosti.

Glumac je ranije govorio koliko mu porodica znači i kako je, kada se 2005. godine oženio Lusijanom, prihvatio i ulogu očuha njenoj ćerki Aleksiji, koju je kasnije i zvanično usvojio. Sa suprugom je potom dobio još tri ćerke, a više puta je isticao da je roditeljstvo najvažnija uloga u njegovom životu.

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