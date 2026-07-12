Glumac i komičar Riki Džervejs i spisateljica Džejn Falon već 44 godine žive zajedno, ali nikada nisu želeli da svoju vezu ozvaniče brakom niti da postanu roditelji.

Upoznali su se početkom osamdesetih godina tokom studija na Univerzitetu u Londonu. Dok je Džejn gradila uspešnu karijeru televizijske producentkinje na BBC-ju, Riki je tek kasnije uplovio u svet televizije i postao jedan od najpoznatijih britanskih komičara.

Iako su decenijama zajedno, njih dvoje smatraju da im papir nije potreban kako bi dokazali ljubav. „Po svemu što delimo, mi smo već u braku. Imamo iste ciljeve, isti život i sve nam je zajedničko. Nema potrebe za ceremonijom“, rekao je Džervejs u jednom intervjuu.

Zašto nikada nisu želeli decu?

Riki je više puta otvoreno govorio o tome da ni on ni Džejn nikada nisu maštali o roditeljstvu.

„Nijedno od nas nije želelo decu. Jednostavno nismo želeli da tome posvetimo veliki deo života. Osim toga, na svetu već ima previše dece“, rekao je glumac.

U svom prepoznatljivom duhovitom stilu često se šali i na račun troškova roditeljstva. „Na Zapadu odgajanje deteta košta oko 200.000 dolara, a taj novac nikada ne dobijete nazad. Deca vam ne govore svakog dana: 'Hvala što ste me rodili', već često kažu da nisu ni tražila da dođu na svet“, rekao je kroz osmeh.

Velika ljubav uprkos kritikama

Par je veliki ljubitelj životinja i godinama brine o kućnim ljubimcima. Zbog toga su često bili na meti kritika ljudi koji smatraju da je sebično imati ljubimce umesto dece.

„To je potpuno besmisleno. Takvi komentari zadiru u privatni život ljudi“, poručio je Džervejs.

Iako se često šali na račun braka i roditeljstva, glumac ne krije koliko mu partnerka znači. U jednom televizijskom gostovanju priznao je da ne može da zamisli život bez Džejn.

„Bez nje bih se raspao, pre svega emotivno. Sebično zvuči, ali voleo bih da ja odem prvi“, iskreno je rekao Riki.

Njihova ljubavna priča traje više od četiri decenije i pokazuje da srećna i uspešna veza ne mora da podrazumeva brak ili decu, već su najvažniji ljubav, međusobno razumevanje, poštovanje i zajedničke životne vrednosti. Ovaj par je dokaz da papir i formalnosti ne mogu da zadrže dvoje ljudi zajedno, ali ljubav i poštovanje mogu.

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