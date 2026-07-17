Američka glumica Anja Tejlor Džoj još jednom je pokazala zašto je smatraju jednom od holivudskih modnih ikona. Zvezda serije "Damin gambit" u četvrtak je snimljena u Njujorku, gde promoviše svoju novu seriju "Lucky", koju je koproducirala s Riz Viterspun.

Tejlor Džoj najviše je oduševila kombinacijom boja i dezena koje bi se malo ko usudio obući, piše Yahoo.

Glumačka zvezda je za izlazak odabrala ljubičasti bralette-brus, koji je nosila ispod otvorenog zelenog kardigana. Autfit je upotpunila narandžastom suknjom sa šarenim dezenom, a dodala je i žute štikle s otvorenim prstima.

Dekolte je ukrasila upečatljivom crnom ogrlicom sa zlatnim detaljem.

Nesvakidašnja kombinacija prikupila je pozitivne komentare na društvenim mrežama. "Izgleda sjajno! Baš je lepa", "Svaki autfit za ovu press-turneju je neverovatan", "Reči ne mogu opisati njenu lepotu", bili su neki od komentara.

Tejlor Džoj je novim autfitom nastavila s temom koju je pokazala i u prethodnim autfitima. Nedavno je nosila narandžastu haljinu modne kuće Ferragamo koja je imala metalni panel sa šljokicama te fluidnu suknju. Izgled je zaokružila zlatnim štiklama i odgovarajućim nakitom.

Serija "Lucky" izašla je 15. jula na Apple TV+, a naišla je na različite kritike. U seriji Tejlor Džoj igra ulogu Lusijane Laki Armstrong, prevarantkinje koja je prisiljena pobeći nakon što pljačka vredna više miliona dolara krene po zlu. Neki kritičari seriju su opisali kao "dosadnu", dok su drugi istakli da je glumica "zadivljujuća" u svojoj novoj ulozi.

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