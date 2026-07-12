Američka glumica Sidni Svini ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavila promotivni video za jedan brend donjeg veša. Snimak, u kojem pozira u beloj čipkastoj kombinaciji, za samo jedan dan prikupio je oko 1,5 miliona lajkova.

Glumica je nosila beli čipkasti bodi sa dubokim izrezom i visokim okovratnikom, uparen sa čipkastim čarapama. Na početku snimka pojavljuje se ogrnuta bundom, koju potom skida i otkriva stajling kojim je istakla svoju novu kolekciju.

Svini je početkom godine predstavila brend donjeg veša Sirn, a od tada sama promoviše modele koje dizajnira. Lansiranje brenda najavila je nesvakidašnjom kampanjom tokom koje je grudnjake okačila na čuveni natpis Holivud u Los Anđelesu, što je izazvalo veliku pažnju javnosti, ali i kontroverze.

Prema navodima medija, glumica je imala dozvolu za snimanje, ali ne i za aktivnosti koje su uključivale fizički kontakt sa znamenitim natpisom. Zbog toga su se pojavile tvrdnje da je za takvu komercijalnu promociju bila potrebna posebna dozvola, koja navodno nije bila izdata.

Uprkos tome, Sidni Svini uspešno je lansirala svoj brend, koji opisuje kao spoj ženstvenosti i samopouzdanja. Ističe da je želela da kreira kolekcije koje će odražavati različite strane ženskog identiteta, naglašavajući da žene ne treba da budu ograničene na jednu ulogu ili jedan stil. Od predstavljanja brenda objavila je nekoliko kolekcija, a zaštitno lice svih kampanja bila je upravo ona.