Nakon dužeg odsustva sa muzičke scene, Rijana je iznenadila fanove pojavivši se kao specijalna gošća na koncertu Džeja Zija na stadionu Janki u Njujorku. Njihov zajednički nastup izazvao je oduševljenje publike, a snimci su ubrzo postali viralni na društvenim mrežama.

Još pre početka koncerta pojavile su se glasine da bi pevačica mogla da izađe na binu, pošto je viđena kako dolazi na stadion u dresu diskografske kuće Rok-A-Fela, koju je Džej Zi osnovao devedesetih godina.

Reper je tokom vikenda održao tri rasprodata koncerta povodom jubileja svojih kultnih albuma. Prve večeri pridružila mu se supruga Bijonse, sa kojom je izveo pesmu "Can't Knock the Hustle", dok je na sceni nastupila i njihova ćerka Blu Ajvi Karter. Gosti su bili i Nas i Ališa Kiz. Druge večeri publici su se pridružili Eminem i Farel Vilijams.

Treće večeri koncert je kasnio nekoliko sati zbog velike gužve ispred stadiona. Kada je konačno izašao pred publiku, Džej Zi se zahvalio obožavaocima na strpljenju i najavio posebno iznenađenje.

Ubrzo se na bini pojavila Rijana, koja je sa Džej Zijem izvela njihov veliki hit "Run This Town". Obraćajući se publici, pevačica je kroz osmeh priznala da je „malo zarđala“, aludirajući na to što dugo nije nastupala.

Za ovu priliku nosila je braon kožnu kombinaciju sa kaiševima i crne sunčane naočare, a njen izlazak na scenu izazvao je ovacije publike.

Rijana i Džej Zi tokom karijere ostvarili su nekoliko uspešnih saradnji. Za pesmu "Umbrella" osvojili su nagradu Gremi 2007. godine, dok su 2010. za numeru "Run This Town", koju su snimili zajedno sa Kanjeom Vestom, osvojili još dve Gremi nagrade.