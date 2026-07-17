Breskve su mnogima omiljeno letnje voće. Sočne su, slatke i mirisne, a uz to sadrže vitamine, minerale i antioksidanse pa se često nađu na jelovniku tokom toplijih meseci. Ipak, iako su za većinu ljudi odličan izbor, kod nekih mogu izazvati probavne tegobe ili alergijsku reakciju. U takvim slučajevima preporučuje se oprez, a ponekad i potpuno izbegavanje.

Oprez ako imate sindrom iritabilnog creva

Osobe koje imaju sindrom iritabilnog creva (IBS) trebale bi biti opreznije s breskvama. One sadrže više fruktoze i pripadaju grupi namirnica bogatih FODMAP ugljenim hidratima, koje osetljiv probavni sistem teže podnosi. Zbog toga se nakon konzumacije mogu javiti nadutost, gasovi, bolovi u stomaku, proliv ili zatvor.

To, međutim, ne znači da se breskvi morate zauvek odreći. Lekari i nutricionisti često preporučuju da se takve namirnice privremeno izbace iz ishrane, a zatim postupno vraćaju na jelovnik. Tako je lakše utvrditi smeta li vam određena namirnica i u kojoj količini.

Kod nekih mogu izazvati alergiju

Breskve pripadaju grupi koštuničavog voća, zajedno s marelicama, šljivama i nektarinama. Ako ste alergični na tu grupu voća, reakcija se može pojaviti već nakon vrlo male količine.

Najčešći simptomi su svrab ili peckanje u ustima i grlu te oticanje usana, jezika ili lica. U retkim slučajevima može doći i do ozbiljne alergijske reakcije koja zahteva hitnu lekarsku pomoć. Ako ste nakon konzumacije breskvi primetili bilo koji od ovih simptoma, obratite se lekaru ili alergologu.

Ni sa zdravim namirnicama ne treba preterivati

Za većinu ljudi breskve su izvrstan deo uravnotežene ishrane. Dobar su izvor vlakana, vitamina C, provitamina A i biljnih spojeva koji pridonose opštem zdravlju.

Ipak, kao i s većinom namirnica, važna je umerenost. Ako pojedete previše breskvi odjednom, prirodni šećeri i vlakna kod osetljivijih osoba mogu izazvati nadutost i druge probavne tegobe.

Zbog toga se odraslim osobama po pravilu preporučuje da ne pojedu više od otprilike tri breskve srednje veličine na dan. Tako možete uživati u svim njihovim prednostima, a pritom izbeći moguće probavne smetnje.

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