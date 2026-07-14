Blu Ajvi svakim danom sve više liči na svoju mamu, Bijonse.

Četrnaestogodišnjakinja i njena slavna majka pridružile su se njenom ocu Džej Ziju na otvaranju serije koncerata povodom 30. godišnjice njegove karijere na stadionu Janki. Blu Ajvi je izašla na binu tokom izvođenja pesme „Feelin’ It“ i izvela solo deonicu na klaviru, što je publika nagradila glasnim aplauzom, prenosi People.

Jedan nalog posvećen fanovima istakao je neverovatnu sličnost između tinejdžerke i njene majke iz mlađih dana. Na fotografijama postavljenim jednu pored druge, Blu Ajvi je na sceni sa roditeljima, nosi kačket Jankija preko svoje duge, plave kovrdžave kose. Na drugoj fotografiji je Bijonse s početka 2000-ih, sa istim kačketom i veoma sličnom frizurom.

„Ovo je neverovatno“, piše u objavi.

Bijonse je priredila upečatljiv nastup tokom koncerta svog supruga.

Reper (56), rođen kao Šon Karter, izveo je na stadionu ,,Yankee" pesmu „Can’t Knock the Hustle“, koju je u originalu otpevala Meri Džej Blajdž. Međutim, umesto Meri Džej Blajdž, njenu deonicu ovog puta otpevala je Bijonse.

Bijonse je moćno izvela pesmu šetajući binom. Kada je završila svoju deonicu i pesma se privela kraju, Džej Zi je rekao: „Ona zaista ume da peva“, a Bijonse je potom poručila publici: „Pozdravite mog dragog“, što je izmamilo osmeh na njegovom licu.

Solo nastup

Kasnije se Blu Ajvi pridružila Džej Ziju i izvela solo deonicu na klaviru.

Dok ju je publika nagrađivala gromoglasnim aplauzom, reper je rekao: „Jedan veliki aplauz za legendarnu Blu Ajvi Karter“, nakon čega su se dugo zagrlili.

Talentovana

Nedavni nastup Blu Ajvi usledio je nakon što je Džej Zi u martu izjavio za magazin GQ da je ona „neverovatna pijanistkinja“.

„Ne dozvoljava nam da joj angažujemo profesora. Ne želi da to postane posao. Ali ima apsolutni sluh. Kada čuje neku pesmu, kaže: ‘Pusti je ponovo’, a zatim sama nauči da je svira“, rekao je.

„To je jednostavno talenat. Na tome ne radi, to joj prirodno dolazi. Ali na ovome je vredno radila i ponosan sam što se izborila za ono čime je zaista želela da se bavi“, dodao je. „Mislim da je sada više nećemo moći da sklonimo sa scene.“

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