Glumica Megan Foks izazvala je buru svojim novim snimkom koji je objavila na Instagramu. U njemu je rekla da će svim fanovima dati svoj broj telefona, zbog čega su mnogi bili uzbuđeni i poverovali joj. "Ćao, momci, ovo je verovatno loša ideja", započela je Foks, odevena u uski kožni top, s naočarima koje su joj stajale na nosu.

"Daću vam svoj broj telefona. Zato me nazovite, pošaljite mi poruku i zabavimo se. Broj je 32349...", rekla je u nastavku, a onda je, na razočaranje mnogih, glumicu prekinula maskota brenda sapuna Dr. Squatch, čime je otkriveno da je reč bila samo o marketinškom triku.

Na kraju snimka dodala je da se njen broj završava brojevima 1 i 5, uz reči: "Jedva čekam da mi se javite."

Njena reklama je prikupila nekoliko hiljada komentara u kojima su joj mnogi priznali da ih je uspela zavarati. "Najbolja reklama ikad", "Neću lagati, bio sam spreman zapisati broj. Prevarila si me", "Ako ću dobiti njen broj telefona, kupiću celo skladište onoga što prodaju", bili su neki od komentara.

U drugom snimku za brend, Foks se predstavila kao "glavna profesorka na Dr. Squatchovoj fondaciji za izvrsnost mirisa". "Jeste li umorni od neprijatnih mirisa? Ja to mogu popraviti. Rani upisi su otvoreni. Vidimo se na nastavi!", rekla je glumica, a obožavatelji su poručili da "marketinški tim zaslužuje povišicu".

