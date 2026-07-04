Luis Hamilton je uoči Velike nagrade Velike Britanije, koja se održava ovog vikenda, progovorio o svojoj vezi sa Kim Kardašijan.

- Luis, na stazi i van nje ove godine puno si srećniji, a nama svima ovde to je jako drago videti - rekao je komentator Dejvid Kroft.

- Da li je to zbog brzog bolida ili nove devojke? - pitao je Rasel.

- Da, ta ti je dobra! - odgovorio je Hamilton sa smeškom dok se publika smejala.

Hamilton je izrazio zahvalnost momcima Ferarija, a zatim i spomenuo Kim Kardašijan s kojom ga povezuju od februara ove godine.

- Jednom kad provedete godinu dana s ovim momcima, Ferari je i dalje jedna od najlegendarnijih momaka, a iza sebe imaju težak period. To su neverovatno momci i vrlo su me srdačno primili. Prva godina bila je, naravno, vrlo teška, no sada napokon vidimo rezultate napornog rada gde svi ulažemo i to nas napokon vraća tamo gde želimo biti - rekao je bivši dugogodišnji vozač Mercedesa.

- I naravno, naravno, to je Kim - dodao je na kraju Luis.

- Sjajno je to videti, stvarno jeste - rekao je Kroft dok je publika klicala.

Izvor za People je u junu rekao kako su Kim i Luis vrlo opušten par i da imaju osećaj kao da su zajedno već godinama.

- Sve je tako jednostavno i opušteno, a činjenica da se znaju od skoro pomaže jer oboje dele iste stavove, životne ciljeve i nastoje stvari učiniti jednostavnim - rekao je izvor.

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