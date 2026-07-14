Mnogi imaju naviku da svo voće drže u istoj činiji na kuhinjskom pultu ili trpezarijskom stolu, ali to nije uvek dobra ideja.

Posebno problematična kombinacija su banane i jabuke, jer zajedno mogu ubrzati sazrevanje i promeniti ukus i teksturu voća.

Jedna kuvarica otkrila je da su joj banane koje su izgledale savršeno preko noći postale smeđe, dok su jabuke izgubile svežinu i dobile neprijatan ukus. Nakon istraživanja shvatila je da problem nije bio u kvalitetu voća, već u načinu skladištenja.

Prirodni gas koji ubrzava zrenje

Banane i jabuke spadaju u voće koje nastavlja da sazreva i nakon branja. Tokom tog procesa oslobađaju etilen, prirodni biljni hormon koji podstiče sazrevanje okolnog voća.

Jabuke proizvode posebno velike količine etilena, pa kada stoje pored banana mogu ubrzati njihovo propadanje. Rezultat može biti:

brže tamnjenje banana

mekša i brašnjava tekstura jabuka

kraći rok trajanja voća.

Iako banane mogu ubrzati kvarenje nekog voća, njihova blizina može biti korisna kada želite da brže sazri avokado ili tvrđe voće.

Kako pravilno čuvati banane?

Da bi banane duže ostale sveže:

držite ih odvojeno od jabuka i drugog voća

razdvojite ih iz grozda

čuvajte ih na mestu sa dobrom cirkulacijom vazduha

ne stavljajte ih u istu činiju sa voćem koje brzo sazreva.

Mala promena u načinu čuvanja može pomoći da voće duže ostane ukusno i da se manje hrane baca.

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