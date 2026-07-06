Holivudska glumica Džesika Alba (45) bila je među brojnim poznatim zvanicama na raskošnom venčanju Tejlor Svift i Trevisa Kelsija, koje je održano 3. jula u njujorškom Medison Skver Gardenu.

Na prestižni događaj stigla je u društvu 12 godina mlađeg dečka Denija Ramireza (33), sa kojim je poslednjih meseci u vezi. Nakon svečanosti, glumica je na društvenim mrežama podelila niz romantičnih trenutaka iz njihovih priprema za izlazak.

Ljube se dok se spremaju

Na TikToku je Džesika Alba objavila kratak video u kojem se vidi kako se zajedno spremaju za venčanje. U jednom trenutku Ramirez je ljubi dok ona još nije završila sređivanje i nosi sivu haljinu, peškir na glavi i flastere ispod očiju. Nekoliko sekundi kasnije usledio je kadar u kojem oboje blistaju u elegantnim izdanjima.

Džesika je za ovu priliku obukla crno-zlatnu Prada haljinu, koju joj je pozajmila najbolja prijateljica Keli Sojer. Kosu je podigla u visok rep sa loknama i crnom mašnom, dok je stajling upotpunila elegantnim platinastim minđušama. Ramirez se odlučio za klasični crni smoking sa belom košuljom i leptir-mašnom.

Na Instagramu je objavila fotografije uz čuvenu pesmu "Love Story" Tejlor Svift i kratku poruku: "Volimo ljubav. Čestitke T&T, bilo je to predivno veče u vašu čast."

Uživa posle razvoda

Džesika Alba se početkom 2025. godine razvela od filmskog producenta Keša Vorena, sa kojim ima troje dece – ćerke Honor i Hejven, kao i sina Hejsa.

Brzo nakon razvoda uplovila je u vezu sa mladim Denijem Ramirezom i ne krije da uživa u ljubavi sa mlađim dečkom. On je njihovu romansu prvi put javno potvrdio početkom godine, dok je glumica nekoliko nedelja kasnije počela da objavljuje njihove zajedničke fotografije.

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