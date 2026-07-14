Glumac Brajan Ostin Grin otvoreno je govorio o braku sa Megan Foks i priznao da je tek posle razvoda shvatio neke stvari.

Gostujući u podkastu „I Do, Part 2“, 53-ogodišnja zvezda serije „Beverli Hils 90210“ rekao je da je tokom života s Megan Foks, što je trajalo 15 godina, na početku presudnu ulogu imala fizička privlačnost.

„Vodila me fizička privlačnost“

„Pre nego što sam upoznao Šarnu, sa bivšom suprugom bio sam skoro 15 godina, od čega gotovo deset u braku. Na početku me je vodila isključivo fizička privlačnost. Privukla bi me neka osoba, a tek onda bih pokušavao da izgradim vezu“, rekao je glumac.

Grin i Megan Foks imaju trojicu sinova – Nou, Bodija i Džurnija. Iz prethodne veze sa glumicom Vanesom Marsil glumac ima sina Kasiusa, dok sa sadašnjom verenicom, plesačicom Šarnom Berdžes, ima četvorogodišnjeg sina Zejna.

Radio na sebi posle razvoda

Glumac je priznao da je posle kraha braka odlučio da ozbiljno radi na sebi kako ne bi ponavljao iste greške u budućim vezama.

Kako kaže, odlazio je na različite terapije i pokušavao da razume koje su njegove navike i ponašanja negativno uticali na partnerske odnose.

„Nisam želeo da stalno upadam u iste obrasce. Želeo sam da shvatim šta sam ja radio pogrešno i kako sam doprinosio problemima u vezi“, objasnio je.

Sa verenicom prvo izgradio prijateljstvo

Govoreći o vezi sa Šarnom Berdžes, Grin ističe da je ovog puta sve bilo drugačije. Njihov odnos nije počeo isključivo privlačnošću, već iskrenim prijateljstvom i otvorenom komunikacijom.

„Od samog početka pričali smo o svojim najboljim i najgorim osobinama. Nismo ništa skrivali jedno od drugog i odmah smo sve stavili na sto“, rekao je.

Dodao je da upravo takav pristup omogućava da se vidi da li je odnos zasnovan samo na fizičkoj privlačnosti ili postoji mnogo dublja povezanost.

„Ako je veza zasnovana samo na privlačnosti, to može da traje neko vreme, ali dođe trenutak kada shvatite da to više nije dovoljno“, zaključio je glumac.

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