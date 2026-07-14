Leti se zmije češće mogu videti u dvorištima, baštama i oko kuća. Dobra vest je da postoje prirodni načini koji mogu pomoći da ih oterate iz svog dvorišta, bez upotrebe hemikalija.

Zašto zmije dolaze u dvorište?

Zmije najčešće privlače visoka i nepokošena trava, gomile drva, kamenja i otpada, miševi, žabe i drugi sitan plen, tamna i mirna mesta pogodna za skrivanje.

Redovno održavanje dvorišta jedan je od najefikasnijih načina da smanjite mogućnost njihovog pojavljivanja.

Biljke koje mogu da odbiju zmije

Pojedine biljke imaju intenzivan miris koji smeta zmijama, pa ih mnogi sade uz ogradu, staze i oko kuće.

Najčešće se preporučuju:

beli luk

lavanda

matičnjak

kadifica

pelin.

Najbolji efekat postiže se kada su posađene duž ivica dvorišta i na mestima kroz koja zmije mogu da priđu.

Prirodni trikovi koje mnogi koriste

Pored biljaka, često se koriste i jednostavna prirodna rešenja:

iseckani beli i crni luk se stavi duž ograde

rastvor belog luka i vode kojim se prska ivica dvorišta

cimet u prahu se pospe oko zidova kuće.

Pošto kiša ispira mirise, ove postupke treba ponavljati posle svake kiše.

Iako nijedna metoda ne garantuje potpunu zaštitu, kombinacija urednog dvorišta, biljaka i prirodnih mirisa može doprineti da zmije ređe zalaze u vaš prostor.

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