Žena obolela od raka u terminalnoj fazi bolesti se udala za svog partnera sa kojim je bila u vezi 33 godine, i to iz bolničkog kreveta u hospisu.

Karen i Stiven Glosop su 2. jula uz pomoć osoblja hospisa ,,Ashgate Hospice" u Česterfildu u Engleskoj izgovorili dugo očekivano sudbonosno „da“, okruženi svoje četvoro dece, petoro unučadi i brojnim drugim članovima porodice i prijateljima, prenosi SWNS.

Karen (58) je na dirljivim fotografijama nosila belu haljinu i čipkani sako i nasmejana držala Stivena za ruku. Kada su se poljubili, Karen je razigrano posula latice cveća po ruci svog supruga. Nakon ceremonije su zajedno nazdravili čašom penušavog vina.

Dugogodišnja želja

Karen je početkom ove godine dijagnostikovan rak, nakon čega je prebačena na hospicijsku negu. Njen suprug Stiven (67) je rekao da su njih dvoje oduvek planirali da se venčaju, „ali nikada nisu pronašli pravi trenutak“.

„Deca su došla, a onda je život preuzeo sve ostalo. Ali to je uvek bio naš plan“, objasnio je.

„Zajedno smo 33 godine“, nastavio je on, „i ovo venčanje smo zaista dugo čekali.“

Prelep dan

On je ovaj emotivan dan, ispunjen i radošću i tugom, opisao kao „prelep“ i „nešto veoma posebno“, izrazivši zahvalnost hospisu ,,Ashgate Hospice" što su njemu i Karen pomogli da organizuju ovu ceremoniju iznenađenja.

„Svi su bili neverovatni i uspeli su da se sve organizuje za samo nekoliko sati“, rekao je Stiven. „Bilo mi je veoma drago što smo u Ašgejtu uspeli da okupimo toliko ljudi za tako kratko vreme. Neki članovi naše porodice nisu bili u blizini, ali smo ipak uspeli da u kratkom roku okupimo 22 gosta, a Karen je mnogo značilo da vidi sve na okupu.“

„To će biti nešto što ću zauvek pamtiti i biću večno zahvalan timu u Hospisu Ašgejt“, dodao je penzionisani vozač kamiona.

Velikodušnost

Pored osoblja hospisa, nekoliko lokalnih firmi se uključilo kako bi pomoglo da se venčanje Glosopovih ostvari, donirajući cveće, usluge fotografa, svadbenu tortu i posluženje hrane.

„Bilo je neverovatno posebno videti kako su se svi udružili da omoguće ovaj dan za tako kratko vreme. Zahvalni smo svima koji su poklonili svoje vreme, veštine i velikodušnost kako bi sve ovo bilo moguće“, rekla je Kejli Pikok, glavna medicinska sestra u hospisu.

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