Kupujete kuću, stan ili plac? Osim lokacije, bezbednosti i cene, mnogi obraćaju pažnju i na još jedan detalj – kućni broj. Prema verovanjima numerologije i feng šuija, broj adrese može da otkrije kakvu energiju nosi dom i kakav uticaj može imati na njegove stanare.

Iako odluku o kupovini nekretnine ne bi trebalo donositi isključivo na osnovu numerologije, mnogi ove smernice koriste kao zanimljiv vodič.

Pored toga, pojedina istraživanja pokazala su da se nekretnine sa brojem 8 lakše prodaju, dok kuće sa brojevima 4 ili 13 često privlače manje kupaca zbog tradicionalnih verovanja.

Kako da izračunate svoj kućni broj?

Ako je vaša adresa, na primer, 125, saberite cifre:

1 + 2 + 5 = 8

Ako adresa sadrži i slovo (na primer 21B), slovima dodelite brojeve:

A = 1, B = 2, C = 3... I = 9, zatim J = 1 i tako redom.

Na kraju saberite sve cifre dok ne dobijete broj od 1 do 9.

Značenje svakog kućnog broja

Numerolozi su otkrili značenja kućnih brojeva.

1 – Simbol novih početaka. Idealan je za mlade porodice i ljude koji započinju samostalan život.

2 – Predstavlja harmoniju, razumevanje i dobre partnerske odnose. Smatra se odličnim brojem za brak i porodicu.

3 – Donosi kreativnost, optimizam i veselu atmosferu. Savršen je za umetnike i društvene osobe.

4 – Iako simbolizuje stabilnost i sigurnost, u mnogim kulturama smatra se nesrećnim brojem jer se povezuje sa smrću.

5 – Broj avanture, promena i slobode. Odgovara ljudima koji vole dinamičan način života.

6 – Simbol porodične sreće, ljubavi i sloge. Smatra se jednim od najsrećnijih brojeva za dom.

7 – Označava mir, introspekciju i duhovni razvoj. Idealan je za osobe koje vole samoću i tišinu.

8 – Prema numerologiji, ovo je najsrećniji broj. Veruje se da donosi bogatstvo, uspeh, dobro zdravlje i prosperitet.

9 – Povezuje se sa samopouzdanjem, ostvarenjem ciljeva i finansijskim napretkom. Posebno se smatra povoljnim za žene i osobe koje žive same.

Zašto se brojevi 4 i 13 smatraju nesrećnim?

U kineskoj tradiciji broj 4 ima lošu reputaciju jer se njegov izgovor veoma slično izgovara kao reč "smrt". Zbog toga mnogi izbegavaju ovaj broj, a isti stav često prati i broj 13, koji sabiranjem daje upravo četvorku (1 + 3 = 4).

Prema pojedinim verovanjima, ako živite na adresi sa brojem 4, oko kućnog broja možete nacrtati crveni krug, za koji se smatra da simbolično "zarobljava" lošu energiju.

Naravno, ovo su tradicionalna verovanja bez naučne potvrde. Kakvu će atmosferu imati vaš dom ipak najviše zavisi od ljudi koji u njemu žive.