Leto je nezamislivo bez slatke hladne lubenice, ali svima se bar jednom dogodilo da kupe lubenicu koja spolja izgleda savršeno, a iznutra nema nikakav ukus.

Dobra vest je da takvu lubenicu ne morate baciti. Postoji jednostavan trik koji može da poboljša njen ukus, i to bez dodavanja šećera.

Tajna je u soli i limunu

Sve što vam je potrebno jeste prstohvat soli i nekoliko kapi limunovog soka. Iako ova kombinacija na prvi pogled deluje neobično, daje odličan ukus lubenice i ima jednostavno kulinarsko objašnjenje.

Mala količina soli pojačava osećaj slatkoće i naglašava prirodnu aromu voća, dok limun dodaje osvežavajuću kiselost zbog koje lubenica deluje sočnije i ukusnije.

Kako da primenite trik?

Lubenicu isecite na kriške ili kockice, poprskajte sa nekoliko kapi sveže ceđenog limuna ili limete, a zatim veoma malo pospite solju. Važno je da ne preterate. Cilj nije da lubenica bude slana, već da se istakne njen prirodni ukus.

Kombinacija soli i citrusa pojačava način na koji naši receptori doživljavaju slatkoću. Zato će vam biti znatno ukusnija nego pre.

Kako izabrati slatku lubenicu?

Da biste povećali šanse da kupite dobru lubenicu, obratite pažnju na nekoliko detalja:

trebalo bi da ima izraženu žutu fleku na mestu gde je ležala na zemlji,

da bude teža nego što izgleda,

kada je kucnete, trebalo bi da proizvodi dubok i šupalj zvuk.

Iako nijedan od ovih znakova nije garancija, mogu vam pomoći da lakše izaberete zrelu i slatku lubenicu.