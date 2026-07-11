En Hatavej polaže velike nade u svoju decu nakon saradnje sa Tomom Holandom.

Glumica (43), koja sa suprugom Adamom Šulmanom očekuje treće dete, otkrila je da bi volela da deca ovog para budu ljubazna poput njenog kolege iz filma ,,The Odyssey", Toma Holanda (30).

Tom je sedeo pored En tokom zajedničkog intervjua kada je novinar upitao glumicu, koja očekuje prinovu, kako unosi svoju „majčinsku energiju“ u film koji režira Kristofer Nolan, u kojem tumači Penelopu, majku Telemaha koga tumači Tom.

„Pre svega, moram da kažem da se, kao majka u stvarnom životu, iskreno nadam da će sva moja deca odrasti i biti divna kao moje filmsko dete“, rekla je En, pokazujući ka Tomu, koji se od smeha umalo nije zagrcnuo pićem zbog njenog komentara.

Nastavila je: „Tom je sin iz snova. I to je, iskreno, na neki način ključ svega. Imamo sjajan scenario i briljantne glumce.“

„Ali Tom mi se takođe zaista mnogo dopada“, rekla je En kroz smeh, dodajući da veoma voli i svog kolegu Meta Dejmona, koji u predstojećem filmu tumači kralja Odiseja.

„Volim i Krisa i zato imam osećaj da je, iako je ovo bio veliki, epski film, sve bilo zasnovano na međusobnom uvažavanju i poštovanju“, dodala je. „Mislim da niko od nas nije želeo da razočara Krisa. Zato mislim da smo svi dali svoj maksimum i uneli najveću moguću strast, trudeći se da budemo glumci dostojni uloge u filmu Kristofera Nolana.“

Lepa vest

En, koja je proglašena za najlepšu ženu sveta prema izboru časopisa ,,People" za 2026. godinu, je 19. juna objavila na društvenim mrežama da ona i Adam (45), očekuju treće dete.

„x Dušo, tvoja sam x“, napisala je glumica uz snimak objavljen na Instagramu, na kojem se pojavljuje u kratkom topu i lepršavoj suknji, pokazujući trudnički stomak.

En i Adam već imaju dva sina, Džonatana (10) i Džeka (6), a poznati su po tome što svoj porodični život drže podalje od očiju javnosti.

Odgajanje sinova

Uprkos tome što veoma ceni Holanda, zvezda je u martu 2022. izjavila za časopis WSJ Magazine da ne bi volela da njena deca postanu dečje zvezde.

„Verovatno bih postupila isto kao i moji roditelji sa mnom, a to je: imaš ceo život da budeš profesionalni glumac, ali dete možeš da budeš samo jednom. Zato bih ih podsticala da uče, idu na časove i čitaju“, rekla je za taj časopis i dodala: „Ali bih ih snažno obeshrabrila da počnu da rade kao glumci prerano. Mislim da će biti u prilici da upišu fakultet i odluče kojim putem žele da krenu.“

Film

Film ,,The Odyssey" je Nolanova ekranizacija Homerovog istoimenog epa i prati desetogodišnje putovanje junaka Odiseja ka domu nakon Trojanskog rata.

Pored Hatavej, Holanda i 55-godišnjeg Meta Dejmona, u impresivnoj glumačkoj postavi Nolanovog filma nalaze se Eliot Pejdž, Zendaja, Robert Patinson, Šarliz Teron, Mija Got, Lupita Njongo, Džon Legizamo, Trevis Skot i drugi.

,,The Odyssey" stiže u bioskope 17. jula, prenosi People.

Bonus video: