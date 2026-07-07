Od Labubu lutaka do raznih fidžet igračaka, društvene mreže poslednjih godina diktiraju trendove među decom. Najnoviji hit su takozvane „squishy dumplings“, mekane, rastegljive antistres igračke koje su postale pravi fenomen na TikToku i YouTube-u. Ipak, njihova popularnost sada je zasenjena ozbiljnim upozorenjima o mogućim zdravstvenim rizicima.

Šta su skviši damplings?

Reč je o mekanim igračkama u obliku knedle koje mogu da se stiskaju, razvlače i oblikuju. Namenjene su opuštanju i senzornoj stimulaciji, a dodatnu privlačnost imaju jer se prodaju u zatvorenim pakovanjima, pa kupci ne znaju koju će verziju dobiti.

Posebno su traženi retki modeli sa šljokicama, holografskim efektima ili duginim bojama, zbog čega su postali pravi kolekcionarski hit među decom.

Opekotine zbog igračke u vrelom automobilu

Zabrinutost zbog ovih igračaka je porasla nakon slučaja iz američke savezne države Zapadna Virdžinija, gde je tinejdžerka završila u bolnici sa opekotinama kada je mekana rastegljiva igračka eksplodirala u automobilu koji je bio parkiran na suncu.

Zbog visokih temperatura, silikon u igrački se pregrejao, a kada je devojčica sela na zadnje sedište, igračka je pukla i vreli sadržaj joj se prosuo po nogama. Lekari su uspeli da saniraju opekotine, a njena majka sada upozorava roditelje da ovakve igračke nikada ne ostavljaju u zagrejanim vozilima, piše "New York Post".

Ovo nije usamljen slučaj – slične povrede zabeležene su i ranije, naročito zbog opasnog TikTok trenda u kojem su deca zagrevala ovakve igračke u mikrotalasnoj rerni, što je u pojedinim slučajevima dovelo do ozbiljnih opekotina.

Otac posumnjao zbog jakog mirisa

Kanađanin Džordan Koline odlučio je da ispita bezbednost ovih igračaka nakon što je njegova ćerka donela kući paket popularnih „squishy dumplings“ brenda „Tnearc Toys“.

Kako je zabrinuti otac ispričao na društvenim mrežama, odmah je primetio veoma jak i neprijatan miris koji je dopirao iz pakovanja. Koristeći uređaj za merenje isparljivih organskih jedinjenja (VOC), testirao je igračke i ostao zatečen rezultatima.

„Nisam očekivao ovako visoke vrednosti“, rekao je u snimku. Kada je otvorio potpuno novo pakovanje, uređaj je za manje od jednog minuta pokazao maksimalnu vrednost koju može da izmeri.

Kako bi proverio koliko su rezultati ozbiljni, uporedio ih je sa očitavanjem iz otvorene limenke farbe. Prema njegovim tvrdnjama, igračke su ispuštale još veće količine isparljivih jedinjenja.

„Da li biste želeli da igračka vašeg deteta bude manje bezbedna od otvorene limenke farbe?“, upitao je roditelje.

Posebno je upozorio da mala deca igračke često prinose licu, stavljaju u usta ili ih mogu oštetiti, što dodatno povećava rizik ukoliko se iz njih oslobađaju štetne materije.

Nadležne službe potvrdile deo zabrinutosti

Nakon prijava o neobično jakom mirisu, služba za kontrolu tržišta u Svonsiju, u Velsu, sprovela je istragu nad pojedinim proizvodima.

Testiranja su pokazala da su neke zaplenjene igračke sadržale potencijalno opasne hemikalije, dok deo proizvoda nije ispunjavao bezbednosne standarde propisane u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Predstavnici službi upozoravaju da popularnost na društvenim mrežama ne znači automatski da je proizvod bezbedan za decu.

Roditeljima savetuju da igračke kupuju isključivo kod proverenih prodavaca i da obrate pažnju na bezbednosne oznake i sertifikate.

Nakon svojih testova, Kolin je roditeljima uputio jasnu poruku: „Nemojte ih kupovati. Ako ih već imate, vratite ih ili ih bacite. Nijedna igračka nije vredna rizika po zdravlje deteta.“

Njegovi video-snimci izazvali su brojne reakcije na internetu. Mnogi roditelji podelili su slična iskustva, navodeći da su pojedine antistres igračke imale izrazito jak hemijski miris.

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