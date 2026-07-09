Dakota Fening i El Fening su dodale nominacije za Emi na listu uspeha svoje porodice.

Dakota Fening (32) je u sredu, 8. jula izrazila ponos putem društvenih mreža nakon što su ona i njena mlađa sestra El Fening (28) proglašene za nominovane za 78. dodelu nagrada Emi.

„Kakvo neverovatno jutro za moju porodicu“, započela je Dakota poduži opis uz fotografiju na Instagramu, na kojoj su ona i njena sestra obučene slično i sede jedna pored druge dok poziraju za portret.

„Ponos koji osećam dok gledam kako moja sestra blista teško je opisati rečima, a ne mogu biti ponosnija što sam njena partnerka u kompaniji Lewellen Pictures“, nastavila je Dakota, zahvalivši se i „celom timu koji stoji iza serije 'Margo’s Got Money Troubles'“, koji „zaista zaslužuje ovo priznanje“.

Dakota i El su pokrenule svoju produkcijsku kompaniju ,,Lewellen Pictures" 2021. godine.

Serija ,,Margo’s Got Money Troubles", u kojoj takođe glume Mišel Fajfer i Nikol Kidman, dobila je nominaciju za najbolju humorističku seriju. El je nominovana u kategoriji najbolje glavne glumice u humorističkoj seriji za ovu seriju na platformi ,,Apple TV".

Serija je ove godine dobila ukupno osam nominacija.

Dakota, koja je nominovana za najbolju sporednu glumicu u ograničenoj ili antologijskoj seriji za ulogu Dženi u seriji „All Her Fault“, rekla je da se nada da će njen lik „biti neko u kome žene mogu da prepoznaju sebe i da će im pomoći da se osećaju manje usamljeno“.

Nakon što je nastavila da se zahvaljuje svima koji su učestvovali u projektu, Dakota je završila poruku rečima: „Tako sam srećna što su se gledaoci toliko duboko povezali sa njom. Pucam od sreće. Hvala vam!!!!!“

Podrška

„Tako sam ponosna na vas obe“, napisala je Mišel Fajfer (68) u komentaru. „Čestitam na nominacijama!!! Potpuno su zaslužene na toliko načina!“ Dodala je i Džesika Alba.

„Feningove!“, napisala je Elizabet Benks.

Dakota je dobila podršku i od svoje mlađe sestre, koja je komentarisala: „Volim moju Kodi.“

„Oduševljene smo što pokrećemo ovu kompaniju zajedno i što sarađujemo sa MRC-jem, koji su bili odlični partneri na seriji 'The Great'". Naš cilj je da pričamo priče, kroz komediju i dramu, koje su autentične za ljudsko iskustvo, a ne samo iz naše sopstvene perspektive“, rekle su sestre u zajedničkoj izjavi kada su najavile pokretanje kompanije ,,Lewellen Pictures".

Njih dve, koje su takođe zajedno glumile u filmu „I Am Sam“ iz 2001. godine, su nastavile: „Takođe želimo da stvaramo sadržaj koji ne bismo mogle da napravimo samo kao glumice. Možemo mnogo da naučimo kada pogledamo izvan sopstvenih ograničenih perspektiva. Imale smo sreću da radimo sa mnogim izuzetnim pripovedačima i nadamo se da ćemo nastaviti tim putem, istovremeno pružajući prilike mnogim drugima.“

Sestrinska saradnja

Dakota i El će tumačiti sestre i na ekranu u predstojećoj filmskoj adaptaciji romana „The Nightingale“. Drama prati dve sestre koje žive u Francuskoj i koje bivaju razdvojene na početku Drugog svetskog rata.

Mariska Hargitej će voditi 78. dodelu nagrada Emi, koja će biti emitovana uživo u ponedeljak, 14. septembra, od 20 do 23 časa po istočnom vremenu, na kanalima ,,NBC" i platformi ,,Peacock", prenosi People.

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