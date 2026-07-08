Poznata pevačica Šakira (49) ponovo je privukla pažnju. Tokom vikenda u Majamiju fotografi su je uslikali u izazovnom crvenom bikiniju, a njeno izdanje ubrzo je postalo jedna od glavnih tema na društvenim mrežama.

Latino zvezda uživala je na suncu i visokim temperaturama Floride, rashlađujući se kupanjem, a paparaci su je slikali u kupaćem kostimu. Šakira je pokazala zategnutu figuru i raskošne obline po kojima je prepoznatljiva i zbog kojih je muškarci obožavaju.

Šakira je odabrala efektan dvodelni kupaći kostim jarko crvene boje sa resama, koji je dodatno naglasio obline i preplanuli ten. Brojni fanovi komentarisali su da pevačica izgleda savršeno i da ni u 49. godini ne prestaje da oduševljava svojim izgledom.

Fotografije iz Majamija brzo su obišle internet, a mnogi su primetili da Šakira zrači samopouzdanjem i energijom, pa ne čudi što važi za jednu od najatraktivnijih muzičkih zvezda na svetu.

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