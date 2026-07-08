Samohrana majka jednog deteta, 47-godišnja Lindzi Keli, uspela je da potpuno promeni svoj život nakon što je rešila da stavi tačku na nezdrave navike. U trenutku kada je donela odluku da se promeni imala je oko 86 kilograma, često je naručivala brzu hranu, gotovo svakog vikenda pila alkohol i uopšte nije vežbala.

Danas ima oko 54 kilograma, redovno trenira, učestvuje na bodibilding takmičenjima i svojim izgledom oduševljava hiljade ljudi na društvenim mrežama.

Sve je počelo jednom odlukom

Kako je ispričala za Mirror, ulaskom u srednje četrdesete shvatila je da više ne želi da živi na isti način.

– Radim smene od 12 sati, pa ustajem u četiri ujutru da odradim 40 minuta kardio treninga na prazan stomak. Posle toga peške idem na posao, a nakon smene odlazim u teretanu gde treniram sa tegovima – kaže Lindzi.

Priznaje da joj u početku nije bilo nimalo lako.

– Prvih nekoliko nedelja bilo je baš teško, ali kada uhvatite ritam, sve postane deo svakodnevice. Danas čak uživam u tome jer volim red, disciplinu i rutinu. Nije poenta da se ubijate od treninga, već da budete dosledni.

Sve je promenila zbog sina

Lindzi kaže da je nekada slobodno vreme provodila na kauču.

– Previše sam jela, previše pila, stalno naručivala hranu i nisam se bavila nikakvom fizičkom aktivnošću. Jednostavno mi je bilo dosta takvog života. Promenila sam se zbog sina. Želela sam da mu budem primer i pokažem da čovek može da promeni život kad god to poželi.

Početkom 2024. godine prijavila se na konkurs na kojem je glavna nagrada bila tromesečno mentorstvo sa ličnim trenerom. Iako nije pobedila, trener joj se javio i ponudio saradnju.

– Shvatila sam da novac koji ću dati treneru nije ništa veći od onoga što sam ranije trošila na alkohol i hranu iz restorana. Za tri meseca mentorstva plaćam oko 350 funti i smatram da je to najbolja investicija koju sam napravila.

Godinama se borila sa jo-jo efektom

Kaže da je godinama bila zarobljena u začaranom krugu mršavljenja i ponovnog gojenja.

– Dok je sin bio mali, on mi je uvek bio na prvom mestu, a sebe sam stalno zapostavljala. Sada ima 16 godina i konačno sam pronašla vreme da se posvetim sebi.

Sa trenerom sarađuje već dve i po godine i svake nedelje mu šalje izveštaj o napretku.

– Znam da ne mogu ništa da sakrijem – kaže kroz osmeh.

Pet istih obroka svakog dana

Jedna od najvećih promena bila je ishrana. Umesto brze hrane i kaloričnih obroka, danas svakog dana jede gotovo isti jelovnik:

ovsene pahuljice sa jogurtom,

piletinu sa pirinčem,

pileći tortilja-rol,

mleveno meso sa krompirom i povrćem,

hleb od kiselog testa sa puterom od kikirikija.

Takav način ishrane pomogao joj je da ne razmišlja stalno šta će jesti, već da se drži plana.

Tegovi su joj promenili telo

Kako je trener specijalizovan za bodibilding, Lindzi se vremenom zaljubila u trening snage i odlučila da se oproba na takmičenjima.

Na regionalnom prvenstvu NABBA North West 2026 osvojila je drugo mesto. Prijavila se u kategoriji za zategnuto telo, ali su je sudije zbog izražene mišićne definicije prebacile u atletsku kategoriju.

– Bila sam strašno nervozna, ali sam naučila da u svemu treba uživati. Kada vidite koliko ste truda uložili, jedino što preostaje jeste da budete ponosni na sebe.

"Žene se plaše tegova bez razloga"

Lindzi kaže da mnoge žene i dalje izbegavaju trening sa opterećenjem jer misle da će postati previše mišićave.

– Često čujem da žene žele samo da se zategnu. Ali upravo se zategnuto telo dobija izgradnjom mišića. Nećete preko noći izgledati kao bodibilder. Ženama je mnogo teže da izgrade veliku mišićnu masu jer prirodno imaju znatno manje testosterona. Najvažnije je ono što jedete i da budete uporni.

Danas svoje iskustvo deli sa više od 11.000 pratilaca na Instagramu, a svima koji žele da promene život poručuje samo jedno:

– Budite strpljivi. Na početku će vam možda biti dosadno i teško, ali kada počnete da vidite prve rezultate, shvatićete da je svaki trud bio vredan.