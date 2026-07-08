Toplo vreme oživljava prirodu, ali sa sunčanim danima često stižu i neželjeni gosti koji se kreću kroz visoku travu. Pojava zmija u blizini kuće kod mnogih vlasnika izaziva veliku nelagodu i potrebu za brzim pronalaženjem efikasnog rešenja. Ipak, zaštita prostora ne mora uvek da podrazumeva korišćenje otrova. U mnogim slučajevima mogu pomoći određeni mirisi koji odbijaju zmije i doprinose stvaranju sigurnijeg okruženja za vas, decu i biljke.

Koji mirisi mogu odbiti zmije?

Zmijama smetaju intenzivni mirisi poput naftalina, belog luka, sumpora, kao i eteričnih ulja karanfilića i cimeta. Jake arome mogu da utiču na njihov veoma razvijen njuh i navedu ih da napuste područje u potrazi za povoljnijim uslovima.

Mnogi vlasnici dvorišta prave grešku pokušavajući da zaštite svoj prostor nasumičnim korišćenjem različitih preparata bez jasnog plana.

Efikasna zaštita zahteva pažljiv pristup i pravilno odabrane metode.

Zmije istražuju okolinu pomoću jezika, kojim prikupljaju čestice iz vazduha i na taj način prepoznaju mirise iz svoje okoline.

Kada zmije naiđu na intenzivan miris ili nadražujući faktor koji remeti njihova čula, često instinktivno menjaju pravac kretanja i udaljavaju se od tog područja. Zbog toga određeni mirisi mogu predstavljati dodatnu barijeru oko vašeg imanja i pomoći u sprečavanju njihovog prolaska kroz osetljive delove prostora.

Zašto se naftalin koristi kao sredstvo za odbijanje zmija

Naftalin se dugo koristi kao jedna od tradicionalnih metoda za odvraćanje zmija. Njegov izražen miris može da im bude neprijatan i da utiče na njihovo kretanje, zbog čega mogu potražiti drugo mesto za prolazak.

Ipak, važno je koristiti ga pažljivo i odgovorno kako ne bi došlo do neželjenih posledica po biljke, životinje i okolinu.

Umesto rasipanja po celom travnjaku, bolje je obratiti pažnju na određene zone poput ivica dvorišta, prostora uz ogradu i područja oko temelja kuće.

Posebnu pažnju treba posvetiti mestima sa viškom vlage, kao i delovima gde se nalaze složena drva, daske ili drugi materijali koji mogu pružiti skrovište. Takva tamna i mirna mesta često privlače zmije jer im pružaju zaštitu.

Pravilno postavljanje sredstava za odvraćanje može pomoći u smanjenju mogućnosti neželjenih susreta u dvorištu.

Pored naftalina, često se pominje i sumpor kao sredstvo jakog mirisa koje može delovati odbojno na zmije. Međutim, zbog intenzivnog mirisa i mogućeg uticaja na druge životinje i okolinu, njegova upotreba zahteva dodatnu pažnju.

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