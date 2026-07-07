Privlačnost je individualna i ne postoji univerzalna formula za ono što je nekome lepo. Ipak, analiza podataka jedne od popularnih aplikacija za upoznavanje "Badoo", pokazala je da muškarci češće prilaze ženama koje imaju određene karakteristike.

1. Visina između 160 i 168 centimetara

Prema podacima istraživanja, najveći broj muškaraca pokazao je sklonost ka ženama srednje visine. To, naravno, ne znači da su niže ili više žene manje privlačne, već da su na aplikaciji upravo žene u ovom rasponu visine dobijale najviše pažnje.

2. Smeđe oči

Iako se često smatra da su plave oči najpoželjnije, istraživanje je pokazalo drugačije. Žene sa smeđim očima dobijale su više poruka od muškaraca nego žene sa drugim bojama očiju. Mnogi ispitanici istakli su da im nije presudna sama boja, već izražajan i topao pogled.

3. Smeđa kosa

Brinete su se pokazale kao najpopularnije. U poređenju sa plavušama, žene sa smeđom kosom češće su privlačile pažnju muškaraca na aplikaciji. Ranija istraživanja takođe pokazuju da muškarci kosu često primete pre odeće ili šminke.

4. Prosečna građa

Rezultati pokazuju da muškarci najčešće biraju žene koje imaju ono što su ispitanici opisali kao "prosečnu" telesnu građu. Stručnjaci ipak naglašavaju da standardi lepote nisu univerzalni i da se razlikuju od osobe do osobe.

5. Negovani nokti

Nije presudno da li su nokti dugi ili kratki niti kakav lak nosite. Ono što je muškarcima bilo važno jeste da su nokti uredni i negovani, jer ih mnogi povezuju sa brigom o sebi.

6. Iskren osmeh

Jedna od najprivlačnijih osobina pokazao se prirodan osmeh. Istraživanja pokazuju da osmeh ostavlja utisak pristupačne, pozitivne i samouverene osobe, a uredni zubi dodatno doprinose prvom utisku.

Privlačnost je mnogo više od izgleda

Autori istraživanja naglašavaju da rezultati ne predstavljaju univerzalno pravilo. Iako fotografije mogu privući pažnju na aplikacijama za upoznavanje, dugoročna privlačnost zavisi od karaktera, humora, zajedničkih interesovanja i međusobne hemije, prenosi „Your Tango“. Zbog toga nema potrebe menjati svoj izgled kako biste se uklopili u nečiji ideal lepote.