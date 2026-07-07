Turneja za najnoviji film Kristofera Nolana, "Odiseja", u punom je zamahu, a projekat okuplja zvezdanu postavu, među kojima je i popularna glumica Šarliz Teron. Nakon londonske premijere dugoočekivanog filma na svom Instagramu je podelila fotografije s događaja, kao i jednu u toplesu dok se pripremala za after parti.

Pedesetogodišnja glumica objavila je tako fotografiju na kojoj pozira bez ičega, dok je rukama prekrila grudi, pokazujući kako se priprema za glamurozno veče. Nosila je samo dijamantne minđuše i odvažni crveni karmin, dok je kosu podigla, puštajući ležerne prve pramenove da joj padaju preko lica.

Celo veče je u Londonu glumica privlačila pažnju, a na samu premijeru stigla je u crnoj baršunastoj haljini s belim rukavicama.

Za zabavu s kolegama nakon premijere u Mejferu glumica se odlučila za upečatljivu crvenu haljinu, koja je imala drapirani dekolte i nabore na leđima. Teron je izgledala zavodljivo i elegantno, pokazujući i svoje vitke noge koje su se mogle videti kroz visoki prorez haljine. Uz to je kombinovala i par visokih crnih potpetica te dramatične crne rukavice.

Teron u novom filmu glumi Kalipsu, nimfu i morsku boginju koja spasava Odiseja od brodoloma te ga sedam godina drži na ostvrvu jer je zaljubljena u njega. Glumačka postava uključuje i Zendaju, Toma Holanda, En Hatavej, Lupitu Nyong‘o, Benija Safdieja, Džona Leguizama, Roberta Patinsona te Meta Dejmonu, koji tumači glavnu ulogu Odiseja. Svi su oni prisustvovali svečanoj premijeri.

Ovaj projekat nagrađivanog reditelja nazvan je njegovim “najekstremnijim do sada” te gledaoci i kritičari imaju visoka očekivanja, a ujedno je i njegov najambiciozniji i najskuplji do sada, s budžetom od 250 miliona dolara.

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