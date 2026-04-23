Šarliz Teron (50) prisustvovala je njujorškoj premijeri svog novog Netflix akcionog trilera Apex u pozorištu Paris, u upečatljivoj Dior kombinaciji.

Teron, koja je već dve decenije ambasador Diora i zaštitno lice jednog njihovoh parfema, a ovm prilikom je nosila Dior Winter 2026 crni vuneni sako bez zakopčavanja, bez majice ili brusa ispod. Uz to je kombinovala pantalone i kontrastnu belu plisiranu kragnu sa dramatičnim trakama koje su padale do struka.

Stajling je upotpunila Dior nakitom i upadljivim crvenim karminom.

U 2024. godini, Teron je postala prva Dior ambasadorka visoke mode i nege kože.

— Uzbudljivo je započeti novo poglavlje u dugogodišnjoj saradnji sa Diorom. Tokom poslednjih 20 godina bila mi je čast da kreativno sarađujem sa kućom — izjavila je tada.

Njen izgled na premijeri je jedan od tri stajlinga koje je nosila tokom promocije filma Apex.

Pre toga, u Njujorku je imala promotivne nastupe i menjala više modnih kombinacija, uključujući Alaïa komplet, Botega Veneta kombinaciju i potpuno crni stajling sa čipkastim brushalterom u emisiji Džimija Falona.

U filmu Apex, Teron igra Sašu, ženu koja tuguje i povlači se u australijsku divljinu, gde postaje meta smrtonosne igre mačke i miša sa serijskim ubicom (Taron Egerton).

Na crvenom tepihu je rekla da je za ulogu inspirisala "upornost i snagu" svoje junakinje, koju opisuje kao izuzetno otpornu i borbenu.

Takođe je otkrila da je za film prolazila kroz intenzivne fizičke pripreme, uključujući penjanje i kajaking u Australiji, kako bi izgradila snagu potrebnu za zahtevne scene penjanja u filmu.