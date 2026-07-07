Ako uveče umesto čipsa izaberete leblebije, možete pomoći svom sistemu za varenje da tokom noći prirodno obavi svoj posao. Bez laksativa, neprijatnih grčeva i dugog čekanja u kupatilu narednog jutra. Dovoljna je šaka pečenih leblebija uz čašu vode kako biste organizmu obezbedili podršku za lakše pražnjenje creva. Iako deluje kao jednostavno rešenje, upravo u tome leži njegova efikasnost.

Večernje grickalice često nisu najbolji izbor jer tada najčešće posežemo za slatkim ili slanim proizvodima koji mogu usporiti varenje. Jedan od glavnih razloga za pojavu zatvora jeste nedovoljan unos vlakana, uz manjak fizičke aktivnosti. Kada ishrana ne sadrži dovoljno vlakana, stolica postaje tvrđa i sporije prolazi kroz creva.

Vlakna imaju važnu ulogu u održavanju pravilnog varenja. Ona upijaju vodu, povećavaju zapreminu stolice i olakšavaju njen prolazak kroz digestivni sistem. Nalaze se u mahunarkama, orašastim plodovima i integralnim žitaricama, a leblebije predstavljaju jedan od najpraktičnijih izvora jer lako mogu da zamene manje zdrave grickalice.

Jedna četvrtina šoljice leblebija sadrži približno pet grama vlakana, što predstavlja značajan doprinos dnevnom unosu. Ova količina može doprineti boljem radu creva i često je veća nego u mnogim industrijskim grickalicama koje se reklamiraju kao zdrava alternativa.

Da bi leblebije zaista doprinele boljem radu creva, važno je da ih uvrstite u večernju rutinu na pravi način. Umesto čipsa ili drugih industrijskih grickalica, pojedite šaku pečenih leblebija i jedite ih polako. Jednako je važno da tokom dana unosite dovoljno tečnosti, jer vlakna najbolje deluju kada organizam ima dovoljno vode. U suprotnom, njihov efekat može biti slabiji, a varenje čak sporije.

Ovakva promena u ishrani kod mnogih ljudi može doprineti lakšem pražnjenju creva već narednog jutra. Brojna istraživanja ukazuju na povezanost većeg unosa vlakana i bolje funkcije digestivnog sistema. Analiza objavljena u stručnom časopisu World Journal of Gastroenterology pokazala je da povećan unos vlakana može doprineti češćem i redovnijem pražnjenju creva kod osoba koje imaju problem sa zatvorom.

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