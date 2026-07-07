Silvester Stalone je nezaustavljiv u devetoj deceniji života.

„I dalje igra golf i i dalje glumi“, kaže izvor o zvezdi, koja živi u „prelepom kompleksu kuća u Palm Biču na Floridi“ za People. Glumac, koji je dugogodišnji pristalica predsednika Donalda Trampa, viđan je na večerama u lokalnim restoranima, uključujući omiljeni Le Bilboke, a povremeno i u klubu Mar-a-Lago.

Drugi izvor navodi da on, njegova supruga Dženifer Flejvin i njihove tri ćerke —Sofija (30), Sistin (28) i Skarlet (24) — leta provode u kući u Ist Hemptonu, koju je kupio 2024. godine i u kojoj uživaju tokom letnjih meseci.

Još jedan izvor kaže da se Stalone u poslednje vreme sve više posvetio svojoj dugogodišnjoj strasti — slikarstvu.

„Stalone je 80. godini čovek koji je potpuno posvećen svojoj umetnosti“, kaže drugi izvor. „U svojoj kući ima neverovatan atelje, a crtanje i slikanje predstavljaju njegov život. Kada treba da tumači neki lik, prvo ga nacrta. U januaru je imao izuzetnu retrospektivnu izložbu svojih radova, a slikarstvo je zaista njegova prva ljubav — njime se bavi još od svoje 11. godine.“

U saopštenju povodom njegove izložbe „Evolucija“, prve velike retrospektive njegovog likovnog stvaralaštva, održane prošlog januara na manifestaciji ,,Art Palm Beach", galerija je navela da je Stalone do tada svoje umetničke radove uglavnom čuvao daleko od očiju javnosti.

„Upravo je to ono što je zanimljivo: čovek koji je izgradio jedan od najprepoznatljivijih ličnih brendova u svetu zabave namerno je šest decenija svoje umetničko stvaralaštvo držao odvojeno od javnog imidža. Nije bilo promotivnih proizvoda, licenciranja niti strategije za sadržaj na društvenim mrežama. Postojali su samo radovi, stvarani u privatnosti, punih šezdeset godina“, navodi se u saopštenju.

Glumačka karijera

Prošlo je 50 godina otkako je napisao scenario i odigrao glavnu ulogu u oskarovskom bokserskom klasiku „Roki“ iz 1976. godine. Kasnije je ostvario veliki uspeh i sa filmskim serijalom „Rambo“. Poslednjih godina uspešno se vratio na male ekrane u humorističko-dramskoj seriji „Tulsa King“, čiji je producent Tejlor Šeridan, a u kojoj tumači mafijaškog bosa Dvajta „Generala“ Manfredija.

Četvrta sezona serije „Tulsa King“, koja se prikazuje na platformi ,,Paramount+", očekuje se na jesen, a u prethodnoj sezoni Staloneu se u glumačkoj postavi pridružio i Semjuel L. Džekson.

„Kada sam čuo da će se to dogoditi, pomislio sam: ‘Ovo će biti prava tuča. Biće to pravi okršaj’,“ rekao je Stalone. „Kao da su dva boksera u ringu i čeka se ko će prvi zadati udarac. Počnete da osećate tremu jer znate da vas čeka ozbiljna konkurencija.“ (Džekson sada igra glavnu ulogu u spin-of seriji „NOLA King“.)

Golf

Stalone, poput mnogih muškaraca njegovih godina, i dalje voli da igra golf sa prijateljima, kaže jedan dobro obavešteni izvor.

„Silvester i Dženifer vode prilično miran život u Palm Biču. On i dalje redovno igra golf“, navodi izvor o glumcu, koga je Donald Tramp, najavljujući 2025. godine da će biti među dobitnicima priznanja Kenedi centra, opisao kao „ikonu akcionih filmova i mog prijatelja“.

„Igra na terenu Tramp internešenel ili u PGA Nešenelu u Palm Bič Gardensu.“

Porodica

Izvor dodaje da je, iznad svega, Stalone posvećen otac svojim ćerkama.

„Devojke su divne. Sve su influenserke i svaka gradi svoju karijeru u Holivudu“, kaže izvor o Sofiji, Sistin i Skarlet, koje zajedno vode podkast „Unwaxed“.

„Silvester i Dženifer žive za svoje ćerke“, zaključuje izvor.

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