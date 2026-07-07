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Žene posle 50. masovno biraju ovu frizuru: Briše godine sa lica, ističe jagodice i namešta se za pet minuta
Najlepše izgleda kada dužina pada između brade i ramena, uz blage talase ili feniranje koje daje prirodan volumen.
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