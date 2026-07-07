Kažu da dobra frizura može da promeni lice više nego skupa šminka. I zaista, kada žena pronađe pravi oblik kose, odjednom izgleda svežije, mlađe i odmornije. Zato ne čudi što se sve više dama posle 50. godine odlučuje za jednu frizuru koja već nekoliko sezona ne silazi sa liste najtraženijih u frizerskim salonima.

Reč je o dužem bobu (lob frizuri), modelu koji pristaje gotovo svakom obliku lica, lako se održava i ne traži sate ispred ogledala.

Zašto baš ova frizura?

Kako godine prolaze, kosa često postaje tanja, gubi volumen i sjaj. Upravo zato je važno izabrati šišanje koje će dati punoću, a da pritom ne deluje ukočeno.

Dugi bob je pun pogodak jer blago uokviruje lice, vizuelno podiže jagodice i omekšava crte. Ako se doda nekoliko stepenastih pramenova oko lica, efekat je još bolji, lice izgleda odmornije, a sitne bore manje dolaze do izražaja.

Najlepše izgleda kada dužina pada između brade i ramena, uz blage talase ili feniranje koje daje prirodan volumen.

Stilizovanje traje svega nekoliko minuta

Još jedna velika prednost ove frizure je što ne traži mnogo vremena.

Dovoljno je da kosu prosušite fenom uz okruglu četku ili da je pustite da se prirodno osuši pa krajeve blago uvijete figarom. Čak i kada nije savršeno isfenirana, izgleda moderno i ležerno.

To je razlog zbog kog je žene obožavaju, izgleda sređeno, a ne zahteva svakodnevni odlazak kod frizera.

A koja boja je pun pogodak?

Frizeri kažu da ni najbolja frizura neće dati pun efekat ako je boja previše tamna ili jednolična.

Posle pedesete najlepše izgledaju topli medni tonovi, bež plava, boja lešnika, karamela ili svetlija čokoladna nijansa. Takve boje omekšavaju crte lica, daju koži svežinu i čine da ten izgleda zdravije.

Posebno su popularni nežni pramenovi oko lica, jer stvaraju utisak kao da svetlost prirodno pada na jagodice. Upravo taj detalj mnoge žene vizuelno podmlađuje za nekoliko godina.

Tamna boja nije uvek najbolji izbor

Mnoge žene godinama ostaju verne crnoj ili veoma tamno braon boji, ali frizeri upozoravaju da ona često naglašava bore, podočnjake i umoran izraz lica.

Zato se sve češće preporučuje da se kosa postepeno posvetli za nijansu ili dve, bez drastičnih promena.

Manje je više

Najveća greška je kada se pokušava sakriti svaka godina. Dobra frizura ne treba da promeni lični opis, već da istakne ono najlepše na licu.

Upravo zato je dugi bob postao favorit žena širom sveta. Deluje elegantno, lako se održava, pristaje gotovo svakom obliku lica i izgleda podjednako lepo uz patike, farmerke ili svečanu haljinu.

Ponekad je dovoljno samo nekoliko centimetara manje kose i malo svetliji ton da žena stane pred ogledalo i pomisli: "E, ovo sam tražila."