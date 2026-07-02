Kloi Bejli je otkrila detalje o prošloj vezi, prisećajući se kako je saznala da je bivši partner bio neveran i zašto nije odmah odlučila da se suoči s njim.

Pevačica (28) je tokom gostovanja u podkastu ,,Call Her Daddy", čija je epizoda objavljena u sredu, 1. jula, rekla da je za neverstvo neimenovanog bivšeg saznala na nekoliko načina.

Navela je da su joj fanovi ponekad slali direktne poruke sa informacijama, dok su se drugi obraćali njenoj kumi. Takođe je rekla da je i sama primećivala znakove, uključujući pronalaženje trepavice za koje je znala da nisu njene, kao i gumice za kosu ostavljene na mestu gde nisu pripadale.

„Zavisi od toga kako se osećam u tom trenutku“, rekla je Kloi kada je bila upitana kako reaguje nakon što otkrije da je partner bio neveran.

Kuma nije dugme

Nakon što je pronašla veštačke trepavice, Kloi je rekla da je zadržala emocije za sebe i da se obratila svojoj kumi.

„Zadržala sam to u sebi, slikala sam to i poslala poruku svojoj kumi“, rekla je ona. „Ona mi je kao glas razuma.“

Bejli je u šali rekla da joj njena kuma pomaže da ostane prisebna, dok bi njena mlađa sestra, Hali Bejli (26), „učinila da potpuno izgubi kontrolu“.

Taktika

Umesto da se odmah suoči sa partnerom, Kloi je odlučila da sačeka do sledećeg jutra.

„Provalila sam šta se dešava i ćutala sam do sledećeg jutra, a onda sam ušla u kupatilo kao da je sve normalno“, prisetila se. „I dalje sam želela svoje večernje maženje.“

Uz smeh je dodala: „Ja sam baš toksična.“

Prema njenim rečima, bivši partner je negirao neverstvo kada mu je narednog dana predočila to.

Razgovor je potom skrenuo na to da li je Kloi ikada postupala po stihovima koje je ranije pisala o osveti kroz prevaru.

„Zavisi od toga kako definišeš prevaru“, rekla je. „Moja definicija je kao — jednostavno počnem da odgovaram ljudima kojima ranije nisam odgovarala.“

Sestre

Kloi Bejli, koja je prvi uspeh ostvarila zajedno sa svojom mlađom sestrom, Hali Bejli, kao deo muzičkog dua „Chloe x Halle“, je nedavno govorila za magazin People o tome kako nastavljaju da se međusobno podržavaju kako im karijere napreduju.

„Sestra i ja smo počele sve da radimo zajedno, tako da smo jedna drugoj sigurna zona“, rekla je Kloi u junu, osvrćući se na prisustvovanje projekciji filma svoje sestre ,,You, Me & Tuscany".

„Bila sam presrećna što sam bila na premijeri u Los Anđelesu da je podržim u njenoj sjajnoj romantičnoj komediji“, nastavila je. „Prelepo je videti kako obe radimo svoje stvari i uspevamo podjednako, a još je posebnije kada se ponovo okupimo.“

Najnoviji film Kloi Bejli, ,,Strung", je sada dostupan za strimovanje na platformi ,,Peacock".

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