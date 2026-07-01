Samo dva meseca pre nego što je tragično izgubila život u saobraćajnoj nesreći, princeza Dajana proslavila je svoj poslednji rođendan na svečanoj gala večeri, ali je izdvojila vreme i da se susretne sa svojim obožavaocima.

Pokojna princeza proslavila je 36. rođendan 1. jula 1997. godine u velikom stilu, prisustvujući gala večeri organizovanoj povodom stogodišnjice londonske galerije Tejt. Princeza Dajana zablistala je u crnoj haljini ukrašenoj perlicama, koju je za rođendan dobila na poklon od prijatelja, modnog kreatora Žaka Azagurija. Kombinaciju je upotpunila svetlucavom ogrlicom uz vrat sa zelenim kamenjem i odgovarajućim visećim minđušama.

Dajana je još jednom pokazala zašto je nazivaju „narodnom princezom“, odvojivši vreme da pozdravi okupljene građane koji su joj došli da čestitaju rođendan. Oni su je obasuli poklonima, među kojima su bile čestitke, cveće i mali ružičasti balon sa likom medvedića iz crtanog filma.

„Dajana je imala izuzetan dar za ljude“, ranije je za People rekao njen mlađi brat, Čarls, deveti grof Spenser. „Umela je da učini da se svako, bilo da je reč o najuglednijoj ili najskromnijoj osobi, u njenom društvu oseća potpuno opušteno.“

Tragičan odmor

Poslednje leto princeze Dajane obeležilo je putovanje u Sjedinjene Američke Države, gde je održala govor na gala večeri u organizaciji Crvenog krsta, posvećenoj žrtvama nagaznih mina, i susrela se sa Hilari Klinton. Potom je posetila Bosnu kako bi podržala Kampanju protiv nagaznih mina. Odmor je provela i u Sen Tropeu sa svojim partnerom Dodijem Al Fajedom i sinovima, princom Vilijamom i princom Harijem.

Nakon što su proveli devet dana sa Al Fajedom na odmoru na Francuskoj i Italijanskoj rivijeri, par je 30. avgusta stigao u Pariz. Samo nekoliko sati kasnije, i Dajana i Dodi su poginuli u saobraćajnoj nesreći u tunelu ,,Pont d’Alma", dok su se vozili od hotela ,,Rics Paris" ka drugom stanu u gradu.

Sinovi

Nasleđe princeze Dajane nastavilo je da živi kroz njene sinove, od njihovog humanitarnog rada do napora da očuvaju njeno sećanje.

„Svakako se nadam i verujem da je sve što radim čini ponosnom“, rekao je princ Hari ekskluzivno za ,,People" u aprilu 2022. „Tokom 12 kratkih godina koliko sam imao sreću da provedem s njom, video sam i osetio energiju i uzlet koji je dobijala pomažući drugima, bez obzira na njihovo poreklo, bolest ili status. Njihovi životi, kao i njen, bili su bolji zbog toga, ma koliko kratko trajali.“

Dodao je: „Svoju majku poštujem putem svega što radim. Ja sam sin svoje majke.“

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