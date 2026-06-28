Princ Hari i Megan Markl sledećeg meseca stižu u Veliku Britaniju sa svojom decom, princom Arčijem i princezom Lilibet, što će biti njihov prvi zajednički dolazak u Harijevu domovinu još od 2022. godine. Mnogi ovaj potez vide kao mogući korak ka popravljanju odnosa sa članovima britanske kraljevske porodice.

Sedmogodišnji Arči i petogodišnja Lilibet prvi put posle četiri godine ponovo će posetiti Britaniju. Tokom boravka neće se pojavljivati na javnim događajima, a porodica će deo vremena provesti u jednoj od kraljevskih rezidencija, dok će ostatak boravka biti organizovan u privatnom smeštaju.

Posebnu pažnju izaziva mogućnost da će deca ponovo provesti vreme sa svojim dedom, kraljem Čarlsom Trećim. Otkako su Hari i Megan 2020. godine napustili kraljevske dužnosti i preselili se u Kaliforniju, susreti sa monarhom bili su veoma retki. Arči je dedu video svega nekoliko puta, dok je Čarls Lilibet upoznao samo jednom.

Britanski mediji navode da je kralj Hariju i njegovoj porodici ponudio smeštaj u jednoj od kraljevskih rezidencija, što mnogi tumače kao znak njegove želje za pomirenjem.

Glavni razlog dolaska ipak nisu porodični susreti. Hari i Megan će tokom posete učestvovati u nizu događaja povezanih sa Fondacijom Inviktus igre, projektom koji princ Hari vodi više od decenije i koji je posvećen rehabilitaciji ranjenih i obolelih pripadnika oružanih snaga.

Par će posetiti i Nacionalni izložbeni centar u Birmingemu, gde će zvanično početi odbrojavanje do Inviktus igara 2027. godine. Hari će obići i Dečju bolnicu u Birmingemu povodom 20. godišnjice humanitarne organizacije Velčajld, čiji je dugogodišnji pokrovitelj, a učestvovaće i na festivalu humanitarne organizacije Skotijevi mali vojnici, koja pruža podršku deci vojnika poginulih tokom službe.

Iako je Hari poslednjih meseci nekoliko puta razgovarao sa ocem, odnosi sa ostatkom kraljevske porodice i dalje su veoma složeni. Posebno je neizvesno da li će se sastati sa princom Vilijamom, jer izvori bliski porodici tvrde da je takav susret malo verovatan. Hari je, međutim, više puta isticao da želi da obnovi narušene porodične odnose.

Postoji i mogućnost da će vojvoda i vojvotkinja od Saseksa tokom boravka posetiti imanje Altorp, gde je sahranjena princeza Dajana. Taj susret imao bi dodatnu simboliku jer se poklapa sa periodom u kojem bi Harijeva majka proslavila 65. rođendan.

Bez obzira na to da li će doći do dugo očekivanog pomirenja, dolazak Arčija i Lilibet u Britaniju posle četiri godine svakako će biti jedan od najpraćenijih kraljevskih događaja ovog leta.